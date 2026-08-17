Sorpreso da un violento temporale, le prime cure gli sono state prestate sul posto. Trasferito con l'elisoccorso all'Ospedale Cannizzaro di Catania, è arrivato senza vita
Colpito da un fulmine durante un'escursione sull'Etna, muore turista americano di 30 anni
Sorpreso da un violento temporale, le prime cure gli sono state prestate sul posto. Trasferito con l'elisoccorso all'Ospedale Cannizzaro di Catania, è arrivato senza vita
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