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Colpito da un fulmine durante un'escursione sull'Etna, muore turista americano di 30 anni

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Sorpreso da un violento temporale, le prime cure gli sono state prestate sul posto. Trasferito con l'elisoccorso all'Ospedale Cannizzaro di Catania, è arrivato senza vita

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Sorpreso da un violento temporale, le prime cure gli sono state prestate sul posto. Trasferito con l'elisoccorso all'Ospedale Cannizzaro di Catania, è arrivato senza vita

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