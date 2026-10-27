Rassegna stampa di martedì 27 ottobre: notizie dell'Area Vesuviana, regionali e nazionali. Ritorna la serie A

Dallo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni camorristiche alla cronaca di Napoli e provincia. Turno infrasettimanale di Seie A: il Napoli in trasferta a Monza.

Pubblicità

In primo piano: il confronto a Torre Annunziata sullo scioglimento dei Comuni per camorra, le decisioni del TAR sulle agenzie di scommesse, gli investimenti nelle scuole di Torre del Greco e il caso delle nomine dirigenziali della Regione Campania.

Area Vesuviana

Torre Annunziata, scioglimento dei Comuni per camorra: «Cambiare gli amministratori non basta»

Il convegno “Sciogliere non basta”, svoltosi ieri a Villa Tiberiade, ha riacceso il dibattito sull'efficacia della normativa antimafia. Il procuratore Nunzio Fragliasso ha richiamato la necessità di rinnovare non soltanto la classe politica, ma anche gli apparati burocratici degli enti locali. Al centro del confronto anche la durata delle gestioni commissariali e gli strumenti necessari per impedire il ritorno dei condizionamenti criminali.

Pubblicità

Pubblicità

Torre Annunziata, agenzia di scommesse troppo vicina a una chiesa: il TAR conferma il diniego

Il TAR Campania ha respinto il ricorso relativo al diniego della licenza per un'agenzia di scommesse di Torre Annunziata. Secondo i giudici, la revoca della precedente autorizzazione impedisce di beneficiare del regime riservato alle attività preesistenti. Una nuova richiesta deve rispettare le distanze minime dai luoghi sensibili.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Torre del Greco, oltre un milione di euro per riqualificare le palestre scolastiche

Investimenti per oltre un milione di euro destinati al miglioramento delle strutture sportive di due istituti scolastici di Torre del Greco. Le risorse ammontano a oltre 688mila euro per il plesso Morelli e a circa 385mila euro per la scuola Giovanni Paolo II. Un intervento che punta a migliorare gli spazi destinati all'attività fisica degli studenti.

Castellammare di Stabia, Antiche Terme: nominata la commissione per il rilancio

Passo avanti nell'iter per l'intervento di riqualificazione da 12 milioni di euro. Il Comune di Castellammare di Stabia ha nominato la commissione incaricata di valutare le offerte per il progetto di riqualificazione delle Antiche Terme. L'obiettivo è procedere con l'affidamento e arrivare alla firma del contratto entro la fine dell'anno.

Scontri dopo Puteolana-Portici, 8 arresti. Tifoso in coma dopo aggressione, confessa 19enne

Quattro tifosi del Pozzuoli sono stati arrestati dai carabinieri nell’ambito delle indagini sulla violenta aggressione a Mario Spedaliere, il 34enne sostenitore del Portici colpito alla testa al termine della partita disputata a Pozzuoli. Le accuse contestate a vario titolo sono rissa aggravata e lesioni gravissime. Gli arresti sono stati eseguiti con la procedura della flagranza differita.

G

Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Napoli e provincia

Napoli, uomo ucciso a coltellate nella zona dei Decumani

Un uomo è stato ucciso a coltellate nella notte nel centro storico di Napoli, nella zona dei Decumani. Gli investigatori stanno ricostruendo l'accaduto e valutano anche l'ipotesi che la vittima abbia reagito a un tentativo di rapina. La dinamica resta

Volla, sequestrato un complesso immobiliare da 45 milioni di euro

Un complesso immobiliare del valore stimato di 45 milioni di euro è stato sottoposto a sequestro nell'ambito di un'inchiesta sull'abusivismo edilizio a Volla. L'indagine riguarda la trasformazione di un'ex struttura industriale in un parco residenziale. Sette le persone indagate, le cui responsabilità dovranno essere accertate.

Pubblicità

Napoli, teatri in sciopero: presidio al Mercadante

Giornata di mobilitazione per il settore teatrale campano. Le organizzazioni sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e UilFpc hanno promosso uno sciopero con presidio davanti al Teatro Mercadante. Al centro della protesta le preoccupazioni per il lavoro e per il futuro delle produzioni teatrali.

Politica e attualità regionale

Regione Campania, nomine dei dirigenti contestate dai giudici: Fico verso una riorganizzazione

Nuove criticità nella gestione degli incarichi dirigenziali della Regione Campania. Alcune decisioni del Tribunale di Napoli hanno censurato procedure di nomina adottate durante la presidenza di Vincenzo De Luca, rilevando problemi nella comparazione dei candidati. Il presidente Roberto Fico si trova ora ad affrontare la questione della riorganizzazione degli uffici regionali.

Campania, addio al Carnet Smart di Trenitalia dal 1° novembre

Dal 1° novembre è prevista l'eliminazione del Carnet Smart di Trenitalia, con possibili rincari per chi utilizza frequentemente i collegamenti ferroviari. Il vicepresidente regionale Mario Casillo ha annunciato l'intenzione di convocare l'azienda per chiedere il ripristino delle agevolazioni.

Italia e appuntamenti istituzionali

Roma, Mattarella all'assemblea per i 125 anni della Confederazione degli Armatori

Tra gli appuntamenti istituzionali di oggi figura l'assemblea della Confederazione italiana degli Armatori, organizzata in occasione del 125° anniversario della costituzione. Prevista la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Rischio idrogeologico, il presidente Fico atteso in audizione parlamentare

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico è atteso oggi a Roma per un'audizione davanti alla commissione parlamentare sul rischio idrogeologico. Un appuntamento di particolare interesse per un territorio esposto a frane, alluvioni e criticità nella gestione del suolo.

Scioperi, settimana di mobilitazioni: possibili disagi nei servizi

Una settimana caratterizzata da diverse mobilitazioni sindacali in Italia, con iniziative che interessano trasporti e altri servizi. Prima di mettersi in viaggio è opportuno verificare le comunicazioni ufficiali dei singoli operatori e le fasce di

Pubblicità

Meteo Campania

Napoli e provincia, martedì con cielo velato e venti settentrionali

Per oggi, martedì 27 ottobre, le previsioni indicano cielo velato sulla Campania, venti prevalentemente settentrionali e mare poco mosso. Per mercoledì è atteso un maggiore soleggiamento, con temperature sostanzialmente stabili.

Sport

Serie A, al via il turno infrasettimanale: Napoli a Monza, Inter e Lazio difendono il primato

Da martedì 27 a giovedì 29 ottobre tutte le dieci partite della nona giornata. Azzurri in campo mercoledì alle 20.45

La Serie A torna subito in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Da oggi, martedì 27 ottobre, a giovedì 29 si disputa la nona giornata di campionato, con dieci incontri distribuiti nell'arco di tre giorni e una classifica che vede Inter e Lazio appaiate in vetta a 22 punti.

Riflettori puntati soprattutto sul Napoli, chiamato a riscattare un avvio di stagione altalenante. Dopo il rocambolesco 3-3 contro la Roma, gli azzurri saranno impegnati mercoledì 28 ottobre alle 20.45 sul campo del Monza. La formazione partenopea occupa attualmente il decimo posto con 11 punti e ha bisogno di una vittoria per avvicinarsi alle posizioni europee.

Inter e Lazio in testa, Roma e Milan inseguono

La giornata si apre oggi alle 18.30 con Sassuolo-Lazio. I biancocelesti, primi insieme all'Inter, proveranno a mettere pressione ai nerazzurri, impegnati mercoledì alle 18.30 in trasferta contro il Venezia.

Questa sera, alle 20.45, la Roma ospita il Cagliari, mentre il Torino affronta il Como. Mercoledì scenderà in campo anche il Milan, quarto con 18 punti, impegnato a San Siro contro il Bologna. Alla stessa ora si giocherà Parma-Udinese.

La Juventus, reduce dalla vittoria sul Lecce, sarà invece ospite del Genoa alle 20.45. Il turno si concluderà giovedì con Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta.