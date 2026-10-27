Ucraina, in vigore la tregua a Oleshky. Missili russi su un ponte a Kiev: 1 morto e 14 feriti

Pubblicità

È entrata in vigore la pace a Oleshky oggi martedì 27 ottobre, secondo quanto annunciato da Mosca. Ma gli attacchi della Russia sono proseguiti in altre regioni.

Tregua a Oleshky in vigore

"Nell'ambito dei preparativi per un'operazione umanitaria nella zona di Oleshky, nella regione di Kherson, le forze armate della Federazione Russa hanno interrotto il fuoco nel settore di Kherson a partire dalle 4:00, ora di Mosca". Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo su Telegram. La sospensione dei combattimenti, accettata da entrambe le parti in causa, dovrebbe consentire lo svolgimento di un'operazione umanitaria nella località dove gli abitanti, rimasti intrappolati, sono privi di cibo e medicinali da diverse settimane. Analogo comunicato da parte delle forse ucraine: “Oleshky: cessate il fuoco e assistenza ai civili”.

Pubblicità

Pubblicità

Vi ricordiamo che a partire dalle 3:00 del mattino del 27 ottobre, ora di Kiev, l'Ucraina sta attuando un cessate il fuoco in un'area designata per condurre un'operazione umanitaria nella città temporaneamente occupata di Oleshky, nella regione di Kherson”, scrive lo stato maggiore ucraino secondo quanto riportato da Ukrinform.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Missili russi su ponte a Kiev, 1 morto e 14 feriti

Un morto e 14 feriti: questo il bilancio dell'attacco russo al ponte Pivdennyi, nella parte sud di Kiev, che ha causato danni anche alle infrastrutture della metropolitana. Lo ha dichiarato il sindaco Vitali Klitschko. "Colpito sul Ponte Sud. Anche l'infrastruttura della metropolitana è stata danneggiata. Dalla sera del 26 ottobre, a seguito degli attacchi nemici sulla capitale, una persona è morta... 14 residenti della città sono rimasti feriti. 9 feriti sono stati ricoverati in ospedale dai medici", ha scritto il sindaco sul Telegram.

In precedenza, le truppe russe avevano attaccato Kiev, colpendo un edificio amministrativo nel quartiere di Podilskyi e altri due edifici non residenziali.

"A seguito di attacchi nel distretto di Novobavarskyi, si registrano già due morti e quattro feriti. Sono stati danneggiati condomini, abitazioni private e veicoli", ha scritto sul suo canale Telegram il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, come riporta l'agenzia Ukrinform.