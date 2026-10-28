Rassegna stampa di mercoledì 28 ottobre: le notizie dall'area vesuviana, Napoli e Campania

Elezioni in Israele, scrutinio ancora aperto e nessun vincitore certo nel voto che registra un'affluenza record. I risultati del turno infrasettimanale di Serie A e le partite di oggi. In Serie B la Juve Stabia affronta l'Hellas Verona, mentre il Savoia battendo il Sorrento per 2-0 si qualifica ai quarti di Coppa Italia.

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Spazio alle elezioni in Israele, alla cronaca napoletana, con le indagini sull'aggressione al tifoso del Portici, alle novità politiche nell'area metropolitana e alle questioni ambientali che interessano i territori vesuviani. Riflettori puntati, infine, sul turno infrasettimanale di Serie A, con il Napoli impegnato questa sera a Monza.

Esteri

Israele, elezioni senza vincitori: Netanyahu avanti, ma non ha la maggioranza

Scrutinio ancora in corso. Affluenza record al 77,7%, decisivi i partiti arabi per gli equilibri della Knesset Le elezioni legislative in Israele si chiudono senza un vincitore certo. Il Likud del premier Benjamin Netanyahu si conferma il primo partito, ma nessuno dei due principali schieramenti sembra in grado di raggiungere i 61 seggi necessari per governare sui 120 della Knesset.

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Secondo le prime proiezioni basate sullo scrutinio parziale, il blocco di Netanyahu otterrebbe 55 seggi, contro i 50 dell'opposizione guidata da Gadi Eisenkot, mentre ai partiti arabi ne andrebbero 15. Si tratta di dati ancora provvisori, destinati a cambiare con il proseguimento dello spoglio.

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Area vesuviana

Torre del Greco, rete fognaria ferma al 94%: lavori rinviati all'estate 2027

Resta incompleto il collegamento della rete fognaria cittadina al depuratore Foce Sarno. Secondo quanto riferito da Potere al Popolo dopo un incontro con GORI, l'avanzamento dei lavori è al 94%, ma persistono difficoltà tecniche legate all'attraversamento ferroviario. La ripresa degli interventi è prevista nell'estate del 2027.

Pimonte, i sindaci chiedono modifiche al nuovo Piano Paesaggistico Regionale

Le amministrazioni dei Monti Lattari, della penisola sorrentina e della costiera amalfitana hanno elaborato un documento comune da sottoporre alla Regione Campania. L'obiettivo è ottenere regole che garantiscano la tutela del paesaggio senza ostacolare sicurezza, servizi, riqualificazione e diritto all'abitare. Il sindaco di Pimonte, Francesco Somma, chiede di superare le rigidità dell'attuale Piano Urbanistico Territoriale.

Pompei e Torre del Greco, Azione nomina i nuovi commissari cittadini

Riorganizzazione territoriale per Azione nell'area metropolitana di Napoli. Giosuè Sorrentino è stato nominato commissario cittadino di Pompei, mentre Carmela Pomposo guiderà il partito a Torre del Greco, assumendo anche la responsabilità dell'Area Costiera. La nuova struttura è coordinata da Luigi Bosco, segretario regionale e commissario metropolitano.

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Napoli e provincia

Tifoso del Portici aggredito a Pozzuoli, otto arresti: resta grave il 34enne

Proseguono le indagini sulla violenta aggressione subita da Mario Spedaliere, tifoso del Portici di 34 anni, al termine della partita contro la Puteolana. Otto le persone arrestate nell'ambito degli accertamenti. Tra gli indagati figura un 19enne che, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe colpito la vittima. Le condizioni del giovane restano gravi e la prognosi è riservata.

Napoli, 48enne ucciso nel centro storico: indagini sulla dinamica

Un uomo di 48 anni è stato ucciso nel centro storico di Napoli. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto accaduto e, secondo quanto riferito dalla TGR Campania, tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un regolamento di conti. Restano da chiarire movente e responsabilità.

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Volla, sequestrati 151 immobili per un valore di 45 milioni di euro

Maxi sequestro nell'area dell'ex Sacelit di Volla, dove sono stati apposti i sigilli a 151 unità tra appartamenti e locali commerciali. Il valore complessivo è stimato in 45 milioni di euro. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità edilizie nella trasformazione dell'ex area industriale. Sette le persone indagate.

Ischia, petardo esplode tra le mani di un 14enne

Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito a una mano dopo l'esplosione di un petardo durante una festa di compleanno sull'isola d'Ischia. Secondo le prime informazioni, il giovane rischia di perdere un dito. L'episodio riporta l'attenzione sui pericoli legati all'utilizzo di materiale pirotecnico.

Pompei, oltre 600 screening nella campagna di prevenzione oncologica

Bilancio positivo per le iniziative di prevenzione dei tumori promosse a Pompei. La manifestazione ha previsto una marcia per le strade cittadine e tre giornate di visite specialistiche, realizzate in collaborazione con Komen, LILT e AIRC. Secondo gli organizzatori, sono stati effettuati oltre 600 screening.

Napoli, studenti in tenda davanti al Municipio contro il caro affitti

Protesta degli universitari napoletani contro il costo degli alloggi. Gli studenti hanno organizzato un presidio simbolico davanti al Municipio, contestando anche l'impiego di fondi PNRR destinati agli studentati privati. Al centro della mobilitazione il diritto allo studio e la difficoltà di trovare abitazioni a prezzi accessibili.

Sport

Serie A, Lazio travolgente a Sassuolo. Vincono anche Roma e Como, oggi Monza-Napoli

Nona giornata, i risultati di martedì 27 ottobre e il programma di mercoledì 28 ottobre 2026

La Lazio travolge il Sassuolo per 6-2 e conquista la vetta solitaria della classifica di Serie A con 25 punti. Successo anche per la Roma, che supera il Cagliari per 4-2, mentre il Como espugna il campo del Torino vincendo 3-1 in rimonta. Sono questi i risultati dei tre anticipi della nona giornata del campionato.

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La squadra biancoceleste si porta a tre lunghezze dall'Inter, impegnata oggi sul campo del Venezia. La Roma sale a 21 punti, mentre il Como raggiunge quota 20.

Serie A, mercoledì 28 ottobre sono in programma cinque partite

Alle 18.30 si disputano Milan-Bologna, Parma-Udinese e Venezia-Inter. Alle 20.45 riflettori puntati su Genoa-Juventus e soprattutto Monza-Napoli, con gli azzurri chiamati a riscattare il pareggio per 3-3 contro la Roma nell'ultimo turno.

Castellammare, Juve Stabia-Hellas Verona: serata di Serie B

Appuntamento casalingo per la Juve Stabia, impegnata contro l'Hellas Verona nel turno infrasettimanale di Serie B. La società ha avviato la prevendita dei biglietti per la partita, in programma questa sera.

Savoia-Sorrento 2-0, i bianchi conquistano i quarti di Coppa Italia

Grande serata allo stadio Giraud di Torre Annunziata. Il Savoia supera il Sorrento per 2-0 negli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C e conquista l'accesso ai quarti. A decidere il derby sono le reti di Riccardi e Polizzi, entrambe nel primo tempo. Un successo importante per la formazione biancoscudata, che prosegue il proprio cammino nella competizione.

Torre Annunziata, al via sabato la Woman Boxing League

Torna la grande boxe femminile con la tredicesima edizione della Woman Boxing League, organizzata dalla Boxe Vesuviana. Le eliminatorie prenderanno il via sabato 31 ottobre nella palestra del Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata. Semifinali e finali si svolgeranno il 1° e il 2 novembre a Pompei. Otto le rappresentative regionali partecipanti.