Napoli, Matt Rizzetta punta all'acquisto del club: «Fiducioso sull'accordo con De Laurentiis»

Dalle ambizioni sportive alle prospettive turistiche, l'imprenditore italo-americano racconta la sua visione per il futuro dei partenopei e il percorso intrapreso per realizzarla

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Napoli potrebbe diventare il cuore di un ambizioso progetto sportivo internazionale. A immaginarlo è Matt Rizzetta, imprenditore italoamericano alla guida di Underdog Global Partners, che dopo gli investimenti nel basket maschile e femminile punta a rafforzare la propria presenza nel capoluogo campano. L’obiettivo più ambizioso resta l’acquisizione della SSC Napoli, considerata il vero «gioiello della corona» della strategia del gruppo.

Il Napoli nel mirino di Underdog Global Partners

Le prime iniziative per tentare di acquistare il club dalla famiglia De Laurentiis risalgono alla fine del 2025. Un’operazione complessa, sulla quale Matt Rizzetta continua tuttavia a manifestare fiducia, pur senza che sia stato annunciato un accordo.

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L’interesse per il Napoli si inserisce in un progetto più ampio, che punta a costruire una realtà multisport capace di valorizzare società, strutture e opportunità commerciali legate al territorio.

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«Napoli offre enormi opportunità di crescita»

In una lunga intervista concessa a Sportico, Matt Rizzetta ha spiegato perché considera Napoli una città strategica per i prossimi anni.

«Napoli sta vivendo un’esplosione del turismo. C’è la Costiera Amalfitana. Hotel, ospitalità, ristorazione, infrastrutture. Ci sono semplicemente enormi opportunità di crescita nel prossimo decennio o giù di lì».

Una visione che va oltre il calcio e guarda alle potenzialità economiche e turistiche dell’intera area napoletana.

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La strategia: investire nelle realtà sottovalutate

Alla base del progetto di Underdog Global Partners c’è una filosofia precisa: individuare realtà sportive con un potenziale ancora inespresso e rilanciarle attraverso investimenti e valorizzazione commerciale.

«Abbiamo poi iniziato ad acquisire altri asset in tutto il mondo, sempre seguendo questo tema dell’underdog, puntando cioè su realtà sottovalutate. Magari erano state gestite male per un motivo o per un altro, magari non erano state valorizzate correttamente dal punto di vista commerciale, ma avevano un potenziale enorme».

Rizzetta fiducioso sulla possibile acquisizione

Il passaggio più significativo dell’intervista riguarda proprio la possibilità di arrivare a un’intesa per l’acquisto del Napoli. Matt Rizzetta si è detto «fiducioso» sull’esito delle trattative, sottolineando il lavoro svolto negli anni per costruire le relazioni necessarie a operazioni di questa portata.

«Ci sono voluti molti anni di sudore, lacrime e sangue per costruire queste relazioni e mettere il nostro gruppo nella condizione di poter realizzare tutto questo. Ma adesso, se non ci riusciamo, non possiamo dare la colpa a nessuno se non a noi stessi».