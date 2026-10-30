Sciopero generale, cortei in tutta Italia: feriti a Vicenza e scontri a Torino

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Giornata di sciopero generale e di cortei in tutta Italia, quella di oggi, venerdì 30 ottobre. Nonostante la precettazione firmata dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, la protesta non si è fermata, creando disagi in vari settori, dai trasporti alla scuola.

Manifestazioni in oltre 40 piazze. Scontri in piazza Castello, a Torino, dove il corteo è avanzato fin contro lo schieramento di forze dell'ordine poste a protezione del palazzo della prefettura. Durante l'avanzata contro i reparti schierati sono state lanciate uova, gavettoni di vernice e alcune bottiglie di plastica e vetro. Le forze dell'ordine hanno risposto con cariche di alleggerimento e con l'utilizzo dell'idrante.

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Tensioni c'erano già state quando il corteo, partito da Palazzo Nuovo, era arrivato in via Po e quello proveniente dal Campus Einaudi occupato aveva tentato di unirsi trovando il blocco delle forze dell’ordine. Qualche spinta e qualche accensione di fumogeno, accompagnati dal coro 'fuori la polizia dal corteo, poi, i due gruppi sono stati separati e i due spezzoni hanno proseguito verso piazza Palazzo di Città.

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A Milano circa 25mila le persone scese in piazza. Ora il corteo pacifico di circa 15mila manifestanti contro il carovita ha ‘invaso’ la tangenziale est, riempiendo tutte le corsie di marcia e puntando verso Cascina Gobba. Sindacati di base e circa 10mila studenti si sono mossi dalla Stazione Centrale.

Almeno dieci poliziotti feriti il primo bilancio delle manifestazioni di oggi tra Mestre e Vicenza, dove i cortei sono tuttora in corso. A Roma il corteo principale è partito da piazza dei Cinquecento. "Siamo centomila e la lotta non finisce oggi. Apriremo le tende al Colosseo per tre giorni, fino a quando domenica ci sarà una assemblea nazionale aperta a tutti per proseguire con la lotta”, urlano i manifestanti in testa al corteo di Roma.

A Napoli il corteo ha bloccato la circolazione su entrambi i sensi di marcia in via Reggia di Portici, a pochi metri da uno degli accessi autostradali.