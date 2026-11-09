Dl bollette, via libera al decreto con taglio ai costi dell'elettricità

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Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il Dl Bollette per ridurre temporaneamente i costi elettrici di famiglie e imprese. La misura prevede il rimborso di una quota dei costi del gas usato per produrre elettricità.

Pichetto Fratin: «Riduzione media di circa 15 euro al megawattora»

"Con il decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri completiamo il percorso del Dl Bollette, con l’obiettivo di ridudel decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo", ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. "Il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione europea, portato avanti con la collaborazione istituzionale di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme (Gestore dei Mercati Energetici), che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste dalla Commissione europea. Un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell’energia".

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L’intervento si inserisce nel quadro delle iniziative del Governo per contenere il costo dell’energia, tutelare famiglie e imprese e sostenere la competitività del sistema produttivo.

Confcommercio promuove il decreto, ma chiede garanzie per imprese e famiglie

Commento positivo sul dl bollette è arrivato da Confcommercio: "Bene l’introduzione di un tetto al prezzo del gas, intervenendo temporaneamente sul meccanismo di formazione del prezzo dell’elettricità. In una fase così critica per i costi dell’energia, è importante utilizzare tutte le leve disponibili per contenere i rincari e limitarne gli effetti sulle imprese la cui bolletta, nel terzo trimestre di quest’anno, ha raggiunto 3,8 miliardi di euro con un aumento del 46,2% rispetto allo scorso anno. "È importante, tuttavia, assicurare che le modalità di finanziamento della misura non determinino ulteriori aggravi sulle bollette e che i benefici dell'intervento siano effettivamente trasferiti ai clienti finali, traducendosi in una riduzione concreta della spesa energetica per famiglie e imprese. Parallelamente, è indispensabile continuare a lavorare sulle riforme strutturali necessarie a contenere i prezzi dell’energia nel lungo periodo, intervenendo sia sul peso degli oneri generali di sistema sia sul meccanismo di formazione del prezzo all’ingrosso dell’elettricità, per ridurne la dipendenza dal gas", si aggiunge.

Bonelli (Avs) critica la misura: «Per le famiglie appena 1,4 euro al mese»

Critico invece Angelo Bonelli, deputato di Alleanza verdi e sinistra e co-portavoce di Europa verde: "Il governo Meloni annuncia in pompa magna una riduzione di 15 euro al megawattora, ma per le famiglie il beneficio si traduce in appena 1,4 euro al mese. Una cifra beffa, che dimostra tutta la distanza tra la propaganda del governo e la realtà che vivono milioni di italiani alle prese con bollette sempre più pesanti. Ancora una volta si interviene con misure temporanee senza affrontare il problema strutturale del caro energia: la dipendenza dal gas. Invece di continuare a sostenere un modello energetico legato alle fonti fossili e agli interessi delle lobby del gas, il governo dovrebbe accelerare sulle rinnovabili, sugli accumuli e sull’efficienza energetica. Il governo continua a prendere in giro gli italiani: mentre le famiglie pagano bollette insostenibili, celebrano uno sconto beffa", conclude.