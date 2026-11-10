"Premio Eccellenze Meridionali 2026": Napoli fucina di successi artistici, culturali e turistici

Tra i premiati figurano l’attore e vlogger Amedeo Palumbo e Antonio Buondonno, autore di «Vurriasape» e narratore culturale partenopeo

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“Premio Eccellenze Meridionali 2026”: grande successo per Napoli, con premi in ambito artistico, culturale e turistico.

L’iniziativa, promossa dall’Intergruppo Parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori”, si terrà giovedì 19 novembre presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, in via della Missione a Roma.

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La cerimonia, sarà moderata dal dottor Emilio Caserta, giornalista e ufficio stampa dell'Intergruppo Parlamentare, presieduto dall’onorevole Alessandro Caramiello, che parteciperà attivamente all’ incontro.

L'evento nasce dalla volontà di riconoscere l'impegno di personalità che, attraverso la divulgazione culturale, l'arte, il turismo, l'attivismo e i nuovi strumenti di comunicazione digitale, contribuiscono quotidianamente a promuovere un racconto autentico del Sud, contrastando stereotipi e trasmettendone il valore alle nuove generazioni.

A ricevere il riconoscimento saranno sei personalità:

- Silvana Perno, guida turistica e fondatrice di Napoli Reale, per il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale napoletano;

- Amedeo Colella, scrittore e divulgatore, per la sua attività di studio, racconto e diffusione della storia, della lingua e delle tradizioni del Mezzogiorno;

- Ciro Cozzolino, guida turistica, divulgatore culturale e curatore di Napoli Bella, per la promozione delle ricchezze storiche e artistiche del territorio;

- Gigi Lista, ristoratore e attivista, per il suo impegno civile a tutela dei diritti, delle comunità e dell'identità meridionale;

- Amedeo Palumbo, attore e vlogger, per la capacità di raccontare la cultura e le tradizioni del Sud attraverso arte ed ironia;

- Antonio Buondonno, narratore culturale di Napoli e autore di "Vurriasape", per il suo contributo al racconto, alla divulgazione e alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale partenopeo e campano.