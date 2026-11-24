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La rassegna stampa di martedì 24 novembre 2026 si apre con il confronto politico sulla legge di Bilancio, tra pensioni, sanità e condono edilizio. Sul fronte internazionale resta alta l'attenzione sulla guerra in Ucraina.

In Campania, nuovi episodi di violenza e numerose iniziative in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Nello sport, archiviata la dodicesima giornata di Serie A, torna protagonista la Champions League.

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Esteri

Ucraina – Proseguono i bombardamenti russi

Resta drammatica la situazione nella regione di Kiev dopo il bombardamento che ha provocato il crollo di un edificio residenziale a Dymer. Segnalati attacchi anche nelle aree di Kharkiv e Dnipro. L'ultimo bilancio disponibile della tragedia di Dymer è di almeno undici vittime.

Politica

Manovra 2027 – Pensioni, sanità e condono edilizio: confronto nella maggioranza

Entra nel vivo l'esame parlamentare della legge di Bilancio. Circa un quarto degli emendamenti è stato dichiarato inammissibile. Tra i temi più controversi figurano il Superbonus, il condono edilizio e le risorse da destinare alla sanità.

La Lega propone il silenzio-assenso sulle vecchie domande di condono ancora inevase, mentre sul fronte previdenziale si valuta l'estensione della rivalutazione integrale delle pensioni fino a cinque volte il trattamento minimo Inps.

Economia

Fisco – Le novità previste dalla legge di Bilancio

Tra le misure contenute nella manovra figurano l'estensione fino a 55mila euro dello scaglione Irpef al 33% per il 2027 e l'innalzamento a 100mila euro della soglia di accesso al regime forfettario.

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Si discute inoltre della possibilità di reperire almeno 500 milioni di euro aggiuntivi per il finanziamento della sanità. Le misure restano soggette all'iter parlamentare.

Mercati – Nvidia, Huang torna alla guida del gruppo

Jensen Huang torna a ricoprire il ruolo di presidente e amministratore delegato di Nvidia. Donald Trump ha rivendicato il proprio intervento nella decisione del consiglio di amministrazione. Positiva la reazione del titolo sui mercati finanziari.

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Italia

Centrosinistra – Divergenze sulla patrimoniale e sul sostegno all'Ucraina

Nuovo confronto tra le forze del centrosinistra per definire un programma comune. Restano da superare le divergenze sulla tassazione dei grandi patrimoni e sugli aiuti a Kiev. In assenza di un accordo, la trattativa potrebbe passare direttamente ai leader dei partiti.

Violenza sulle donne – Domani la Giornata internazionale

Numerose manifestazioni, incontri pubblici e iniziative di sensibilizzazione sono in programma in tutta Italia per mercoledì 25 novembre. Al centro degli appuntamenti la prevenzione della violenza di genere, l'educazione al rispetto e il sostegno alle donne vittime di maltrattamenti.

Campania e area vesuviana

Napoli – Aggressione con cocci di bottiglia, un ferito grave e un arresto

Violento episodio nel quartiere Mercato, in via Nuova Marina. Un 32enne è stato ferito al volto e all'addome durante un'aggressione ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Pellegrini. I carabinieri hanno arrestato un 36enne con l'accusa di tentato omicidio. Ancora da chiarire i motivi dello scontro.

Torre Annunziata – Si rialza la saracinesca del negozio di Lello Pastore

A trent'anni dall'omicidio dell'imprenditore che si oppose al racket, è stato simbolicamente riaperto il negozio dove fu assassinato dalla camorra. Alla cerimonia, promossa dal presidio cittadino di Libera, hanno partecipato la moglie Beatrice Federico, i figli, il commissario straordinario Gianfranco Tomao e gli studenti del liceo artistico Giorgio de Chirico.

Penisola sorrentina – Pizzo e minacce alle imprese edili, due arresti

Due persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine relativa a presunte richieste estorsive nei confronti di imprese edili di Vico Equense. La richiesta di denaro ammontava a 10mila euro.

Torre Annunziata – Catena Rosa al Maximall Pompeii

Domani, alle ore 10, appuntamento nella piazza principale del centro commerciale con l'associazione Catena Rosa. Una mattinata di sensibilizzazione contro la violenza maschile sulle donne, con la partecipazione degli studenti delle scuole superiori.

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Boscoreale – Polvere di Stelle inaugura la sua prima sede

L'associazione inaugurerà domani la propria sede operativa, in occasione del primo anniversario della sua costituzione. Previsto un approfondimento sui rischi dell'inganno digitale e sulle dinamiche di manipolazione che possono sfociare nella violenza.

Pompei – Il Museo Archeologico Nazionale celebra 250 anni di storia

Una conferenza nell'auditorium degli Scavi di Pompei celebrerà l'importante anniversario del MANN, con un approfondimento sul rapporto tra arte e archeologia. Tra i protagonisti Francesco Sirano.

Sport

Serie A – Il Monza travolge la Fiorentina nel posticipo

La dodicesima giornata si chiude con il successo del Monza per 3-0 sulla Fiorentina. Decisive la doppietta di Varela e la rete di Robinson. I brianzoli salgono a 10 punti, scavalcando proprio la formazione viola, ferma a quota nove.

Champions League – Napoli, Como, Inter e Roma in campo

Torna la Champions League con la quinta giornata della fase campionato. Quattro le formazioni italiane impegnate tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre. Trasferte insidiose per il Napoli, atteso dal Manchester City, e per la Roma, che affronterà il Paris Saint-Germain. Impegni casalinghi, invece, per Como e Inter, rispettivamente contro AEK Atene e Stoccarda.

Martedì 24 novembre, ore 21: Manchester City-Napoli; Como-AEK Atene.

Mercoledì 25 novembre, ore 21: Inter-Stoccarda; Paris Saint-Germain-Roma.

Il Napoli è chiamato a riscattare la pesante sconfitta per 4-1 rimediata contro il Porto, mentre il Como arriva all'appuntamento forte del clamoroso successo per 9-1 sul campo del Lens. L'Inter reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Feyenoord, la Roma dalla sconfitta per 3-2 contro il Manchester United.

Serie B – Juve Stabia, questa sera arriva il Catanzaro

Turno infrasettimanale per la Juve Stabia, che alle ore 19 ospiterà il Catanzaro allo stadio Romeo Menti. Le Vespe cercheranno di riscattare la sconfitta per 2-0 rimediata sabato scorso sul campo del Modena. La gara sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini.