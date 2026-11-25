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La rassegna stampa di oggi, mercoledì 25 novembre, viene articolata per aree tematiche, con notizie più approfondite, maggiore spazio alla cronaca vesuviana.

Esteri

Ucraina – Nuove tensioni tra Washington e Kiev

Il sostegno militare occidentale all'Ucraina torna al centro del confronto internazionale. La decisione americana di bloccare la consegna di intercettori per la difesa aerea alimenta le preoccupazioni di Kiev, alle prese con la prosecuzione dei bombardamenti russi.

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Sul fronte diplomatico, segnali di apertura arrivano invece dall'Ungheria, dopo l'incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier Peter Magyar.

Mediterraneo – L'Italia teme un allargamento del conflitto

Preoccupazione del Governo italiano dopo gli attacchi contro navi russe in Libia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce il sostegno all'Ucraina, sottolineando tuttavia la necessità di evitare che il conflitto coinvolga il Mediterraneo, area strategica per la sicurezza e gli interessi economici italiani.

Cina – Lanciata una nuova missione spaziale

È partita la missione Shenzhou-24 con tre astronauti a bordo. Il razzo Lunga Marcia-2F è decollato dal centro spaziale di Jiuquan, nel nord-ovest della Cina. Il programma spaziale di Pechino rappresenta uno dei principali settori della competizione tecnologica internazionale.

Politica

Manovra 2027 – Oltre 1.700 emendamenti dichiarati inammissibili

Prosegue il percorso parlamentare della legge di Bilancio, mentre nella maggioranza resta aperto il confronto sulle risorse da destinare alle pensioni, alla sanità e agli interventi fiscali.

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La selezione degli emendamenti restringe il campo delle possibili modifiche al provvedimento. Particolare attenzione viene riservata alle proposte sul condono edilizio e sulla sospensione delle demolizioni in Campania, questioni che interessano direttamente migliaia di cittadini del territorio vesuviano.

Comuni – Mattarella all'assemblea nazionale dell'Anci

Si apre oggi a Verona l'assemblea nazionale dell'Associazione dei Comuni italiani, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra i temi di maggiore interesse per gli amministratori locali figurano la sostenibilità dei bilanci comunali, le risorse per i servizi pubblici e la capacità degli enti locali di garantire investimenti e manutenzione del territorio.

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Economia

Pensioni – La Lega rilancia la proposta di Quota 64

Matteo Salvini torna a sostenere la possibilità di introdurre una nuova forma di pensionamento anticipato a partire dal 2027. L'ipotesi prevede uno stanziamento iniziale di 850 milioni di euro.

Restano da definire i requisiti contributivi, la platea dei beneficiari e le coperture finanziarie. La proposta dovrà passare attraverso l'esame parlamentare della manovra prima di diventare operativa.

Editoria – Riffeser Monti confermato alla guida della Fieg

Andrea Riffeser Monti è stato confermato alla presidenza della Federazione italiana editori giornali per il terzo mandato consecutivo. Tra le priorità del settore figurano il sostegno economico all'informazione professionale, la transizione digitale e la necessità di una riforma legislativa che assicuri maggiore stabilità alle imprese editoriali.

Italia e società

Violenza sulle donne – Iniziative e manifestazioni in tutto il Paese

Si celebra oggi, 25 novembre, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Numerosi gli appuntamenti organizzati da amministrazioni comunali, istituti scolastici, associazioni e centri antiviolenza.

L'attenzione è rivolta non soltanto ai femminicidi e alle aggressioni fisiche, ma anche alle forme di violenza psicologica, economica e digitale. Particolare rilievo assume il ruolo della scuola nell'educazione al rispetto e nella prevenzione delle relazioni fondate sul controllo e sulla sopraffazione.

Campania e cronaca vesuviana

Pompei – Ruba al supermercato e aggredisce un vigilante, arrestato 40enne

Un tentativo di furto si è trasformato in una violenta aggressione all'interno di un supermercato del centro commerciale di via Macello, a Pompei. Un uomo di 40 anni, senza fissa dimora, avrebbe sottratto alcuni prodotti dagli scaffali, tentando di guadagnare l'uscita. Intercettato dall'addetto alla sicurezza, si sarebbe scagliato contro di lui, colpendolo ripetutamente. L'intervento delle forze dell'ordine ha consentito di interrompere l'aggressione e bloccare l'uomo.

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Il 40enne è stato arrestato con le accuse di rapina impropria e lesioni aggravate. Al termine dell'udienza di convalida, l'autorità giudiziaria ha disposto una misura cautelare nei suoi confronti.

Torre Annunziata – Prorogate le zone a vigilanza rafforzata

Prosegue l'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità nei territori maggiormente esposti a criticità legate all'ordine pubblico. Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto la proroga delle misure di vigilanza rafforzata che interessano Torre Annunziata, Pomigliano d'Arco e San Giorgio a Cremano.

I provvedimenti mirano a garantire maggiore sicurezza attraverso il potenziamento dei controlli e la possibilità di disporre l'allontanamento di soggetti che, nelle condizioni previste dalle ordinanze, rappresentino un pericolo per la sicurezza pubblica.

Vesuviano – Maxi inchiesta sui diplomi falsi, 32 indagati

Sono circa 5.900 i diplomi finiti al centro dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata sul presunto sistema di irregolarità nel settore dell'istruzione paritaria.

L'indagine interessa 14 istituti riconducibili ai territori di Boscoreale, Poggiomarino, Ottaviano e Torre Annunziata. Disposti sequestri per circa sette milioni di euro, mentre sono 32 le persone coinvolte nell'inchiesta.

Castellammare – Rapina al distributore, tre arresti

Tre persone, un uomo e due donne, sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito dell'indagine sulla rapina commessa lo scorso 9 settembre ai danni di un distributore di carburanti di Castellammare di Stabia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli indagati avrebbero svolto il ruolo di basisti e fiancheggiatori del gruppo responsabile dell'aggressione al benzinaio e della sottrazione dell'incasso di 880 euro. Particolarmente inquietante un elemento emerso dalle indagini: durante i presunti sopralluoghi preparatori sarebbero stati coinvolti anche quattro bambini, figli degli indagati, di età compresa tra i due e i dodici anni.

Ercolano – Salvato dal personale del 118, il ringraziamento della famiglia

Una storia di buona sanità arriva da Ercolano. Un uomo di 68 anni, già colpito da un ictus undici anni fa, è stato soccorso nella notte tra il 18 e il 19 novembre in seguito a una grave crisi respiratoria. L'intervento del personale sanitario del 118 ha consentito di stabilizzare le condizioni del paziente, che nei giorni successivi ha mostrato segnali di ripresa.

Il figlio Roberto ha voluto rendere pubblico il proprio ringraziamento al medico dell'emergenza Gaetano Chiappetta e all'autista dell'automedica Amedeo Andreozzi. Una testimonianza dell'importanza del servizio di emergenza territoriale.

Sorrento – Tari non pagata, il Comune punta a recuperare 762mila euro

Prosegue l'attività di recupero dei tributi comunali non versati. A Sorrento sono 670 gli avvisi esecutivi relativi alla tassa sui rifiuti, per un importo complessivo di circa 762mila euro.

Il provvedimento si inserisce nell'attività di contrasto al mancato pagamento dei tributi locali, con l'obiettivo di recuperare risorse destinate al bilancio comunale e garantire maggiore equità fiscale tra i contribuenti.

Napoli – Protesta dei lavoratori GLS, feriti due carabinieri

Due militari del 10° Reggimento Carabinieri Campania sono rimasti feriti durante i servizi di ordine pubblico predisposti in occasione delle proteste dei lavoratori GLS nel territorio napoletano.

Il Sindacato italiano militari Carabinieri ha espresso solidarietà ai colleghi, ribadendo il rispetto del diritto dei lavoratori a manifestare e chiedendo maggiori tutele per il personale impegnato nella gestione delle tensioni sociali.

Napoli – Falso bonifico realizzato con l'intelligenza artificiale

Un tentativo di frode ai danni del Comune di Napoli porta alla ribalta il tema dell'utilizzo illecito dell'intelligenza artificiale.

Per sottrarsi al pagamento di alcune sanzioni sarebbe stata presentata una documentazione bancaria contraffatta attraverso strumenti tecnologici. Il caso evidenzia la necessità di rafforzare i sistemi di verifica dei documenti digitali da parte delle pubbliche amministrazioni.

Ischia e Procida – Controlli straordinari, cinque denunce

Servizio straordinario dei carabinieri sulle isole del Golfo di Napoli. Complessivamente sono state identificate 262 persone e controllati 159 veicoli.

Tra le irregolarità riscontrate, la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'utilizzo di una targa contraffatta e il possesso di una carta d'identità elettronica priva del microchip.

Elevate inoltre 22 sanzioni al Codice della strada per oltre cinquemila euro e segnalate quattro persone alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti.

Attualità in Campania

Maltempo – Allerta gialla su tutta la regione

Dalle ore 9 di oggi e fino alle ore 9 di giovedì 26 novembre sarà in vigore un'allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale.

La Protezione civile della Campania prevede precipitazioni anche temporalesche, raffiche di vento e mareggiate lungo le coste esposte. Un peggioramento delle condizioni atmosferiche è atteso soprattutto dal pomeriggio.

Particolare attenzione dovrà essere riservata al rischio di allagamenti, frane e caduta di alberi, oltre alle possibili criticità nei collegamenti marittimi.

Napoli – Riapre Largo Maradona dopo sei mesi di lavori

Torna pienamente fruibile Largo Maradona, nei Quartieri Spagnoli, uno dei luoghi maggiormente frequentati dai turisti e dai tifosi del Napoli.

L'intervento di riqualificazione punta a conciliare la valorizzazione di un simbolo dell'identità cittadina con il rispetto delle regole e il miglioramento della vivibilità degli spazi pubblici.

Torre Annunziata – Catena Rosa contro la violenza sulle donne

Appuntamento questa mattina, alle ore 10, nella piazza principale del Maximall Pompeii, dove l'associazione Catena Rosa promuove un incontro dedicato al contrasto della violenza maschile sulle donne.

Prevista la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e di donne del territorio che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali.

Sport

Champions League – Il Napoli ferma il Manchester City sul 2-2

Prestazione di carattere del Napoli di Massimiliano Allegri, che conquista un prezioso punto in Inghilterra contro il Manchester City. Dopo un primo tempo senza reti, gli azzurri passano in vantaggio con Hojlund, su assist di Gilmour. Gli inglesi ristabiliscono la parità con Bouaddi, ma il Napoli torna avanti grazie a Lang, servito da Spinazzola. È Cherki a firmare il definitivo 2-2.

Gli azzurri salgono a quattro punti nella classifica della Champions League e si giocheranno le possibilità di qualificazione nelle ultime tre partite della fase campionato.

Champions, il Como vince in casa per 1-0 contro l'Aek Atene

Un Como meno brillante del solito, soffre, ma si prende tre punti fondamentali grazie all'1-0 in casa contro l'Aek Atene. A decidere la sfida una perla di Milla, al primo gol in Champions, nella ripresa, al 57', che regala tre punti importanti alla squadra di Fabregas. Con il quarto successo in cinque gare nella fase a campionato di Champions il Como si porta a 12 punti con l'obiettivo minimo dei playoff sempre più vicino.

Champions League – Questa sera Inter e Roma, Marco Guida arbitra in Francia

Prosegue la quinta giornata della fase campionato della massima competizione europea. L'Inter ospiterà lo Stoccarda, mentre la Roma sarà impegnata nella difficile trasferta sul campo del Paris Saint-Germain.

Impegno internazionale anche per l'arbitro di Torre Annunziata Marco Guida, designato per dirigere la sfida tra Lille e Bayern Monaco.

Serie B – Juve Stabia ancora ko, il Catanzaro espugna il Menti

Seconda sconfitta consecutiva per la Juve Stabia, battuta per 3-1 dal Catanzaro nel turno infrasettimanale di Serie B.

I calabresi chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti grazie ad Antonini e Pecorino. In apertura di ripresa Ruggero firma il tris degli ospiti. Inutile, ai fini del risultato, la rete realizzata da Fabio Maistro al 73° minuto.

Dopo la sconfitta di Modena, le Vespe subiscono un altro pesante stop che complica la situazione in classifica. La formazione stabiese resta ferma a 12 punti.