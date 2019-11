A cura della Redazione

Concorsone Regione Campania, terminate le correzioni delle prove relative alla categoria di concorso ‘D’ per laureati e sono attualmente in corso di svolgimento le correzioni dei test per la categoria ‘C’ (diplomati).

140 mila candidati per 2.175 posti nella pubblica amministrazione, di cui 950 per laureati e 1.225 per diplomati. Tanto per i primi che per i secondi i risultati saranno noti solo al termine delle procedure di correzione dei test.

Si ricorda che l’Ente preposto alla correzione di test è Formez PA, centro di servizi in house della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Amministrazioni associate. L’esito delle prove, secondo le previsioni, doveva essere pubblicato entro la fine di ottobre per permettere lo svolgimento della seconda prova nel mese di novembre. Ora ci sarà necessariamente uno slittamento per il ritardo accumulato.

Alla seconda fase saranno ammessi un numero di candidati quattro volte superiore ai posti messi a concorso, quindi in totale quasi 10 mila ammessi alla seconda prova.