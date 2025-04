A cura della Redazione

Viabilità estiva e sicurezza nella zona lidi di Torre Annunziata: Oplonti Futura chiede interventi urgenti.

Con l’approssimarsi della stagione estiva, il gruppo consiliare Oplonti Futura ha indirizzato una formale richiesta al sindaco di Torre Annunziata, all’assessore competente e al comandante della Polizia Municipale per affrontare le gravi criticità legate alla viabilità e alla sicurezza pubblica nelle aree adiacenti agli stabilimenti balneari.

In particolare, il gruppo segnala le condizioni di forte congestione del traffico, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana, lungo le arterie di via Gino Alfani e via Fusco, dove si registrano frequentemente condotte pericolose da parte di automobilisti e motociclisti, con gravi ripercussioni sull’incolumità dei cittadini. Il gruppo evidenzia, inoltre, la totale assenza di controlli fissi nelle ore notturne, in particolare dopo le 23,00, condizione che favorisce comportamenti illeciti e situazioni di rischio.

“Lo scorso anno – si legge nella nota – l’Amministrazione si limitò a giustificare l’inattività con la chiusura imminente della stagione estiva. Quest’anno non possiamo permettere che si ripeta lo stesso scenario. I cittadini meritano una risposta concreta e tempestiva”.

Tra le proposte avanzate da Oplonti Futura vi è la chiusura al traffico – con trasformazione in area pedonale – del tratto antistante il lido Mappatella, considerato uno dei principali luoghi di aggregazione giovanile e familiare della città. L’intervento, finalizzato a migliorare la vivibilità e la sicurezza dell’area, rappresenterebbe un segnale concreto di attenzione alla tutela del territorio. Il gruppo consiliare auspica che l’Amministrazione comunale voglia adottare con urgenza le misure necessarie per prevenire il verificarsi di ulteriori episodi critici durante la stagione balneare imminente.

"Auspichiamo che il sindaco accolga la nostra richiesta - conclude la nota - e che si adoperi al meglio per fronteggiare la problematica. Ovviamente invitiamo tutti i gruppi politici a collaborare, la sicurezza dei cittadini viene prima di ogni cosa".