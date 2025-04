A cura della Redazione

La Fondazione Film Commission Regione Campania ha chiesto al Comune di Torre Annunziata l’autorizzazione per l’esecuzione di riprese cinematografiche in diverse zonedella città per il film “Je so’ pazzo”, dedicato alla vita personale e professionale del noto e compianto cantante napoletano Pino Daniele.

Il film è prodotto con Rai Cinema, e diretto da Nicola Prosatore, mentre il cantante è interpretato da Massimiliano Caiazzo, attore che deve la sua popolarità alla fortunata serie tv Rai "Mare Fuori".

Esso è tratto liberamente dal libro "Pino Daniele. Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce" del figlio Alessandro Daniele.

Le riprese si svolgeranno dal 27 aprile al 12 maggio in diverse strade di Torre Annunziata. Per l’occasione è stato istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli in determinati orari e tratti di strada sotto indicati:

Dalle ore 18:00 del giorno 27 aprile alle ore 03:00 del giorno 29 aprile in via d’Alagno, intero tratto compreso tra l’intersezione con via De Simone all’intersezione con via Bertone.

Dae ore 18:00 del giorno 27 aprile alle ore 03:00 del giorno 29 aprile in piazza Giovanni XXIII lato via Supportico Orfanotrofio.

Dalle ore 18:00 del giorno 27 aprile alle ore 03:00 del giorno 29 aprile in via De Simone ambo i lati dal civico n.24 fino all’intersezione con via Castello.

Dalle ore 18:00 del giorno 27 aprile alle ore 03:00 del giorno 12 maggio nell’area parcheggio compresa tra via Pescatori e via Bertone (ingresso da via Caccia).

Dalle ore 18:00 del giorno 27 aprile 2025 alle ore 03:00 del giorno 8 maggio 2025 nell’area parcheggio adiacente via Caracciolo (darsena) come da area delimitata.

Dalle ore 18:00 del giorno 27 aprile alle ore 03:00 del giorno 8 maggio corso Vittorio Emanuele III dal civico n. 347/349 fino a Rampa Naviganti con esclusione dei posti riservati a persone con disabilità;

Dalle ore 8:00 del 1 maggio alle ore 18:00 dell’8 maggio in via Talamo, dall’intersezione con corso Vittorio Emanuele III fino all’intersezione con vico Stretto lato destro (in riferimento al senso di marcia).