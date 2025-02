Nuovo film per il protagonista di Mare Fuori. Massimiliano Caiazzo sarà il Pino Daniele nel film dedicato all’artista Je so’ pazzo. Un film che andrà in onda molto presto in occasione dei 70 anni che Pino avrebbe compiuto quest’anno.

Giunto alla popolarità per il suo ruolo come Carmine Di Salvo nella serie Mare Fuori, con cui ha vinto il Ciak d'oro per il miglior protagonista Under 30, Caiazzo si sta preparando per impersonare il cantautore napoletano studiando chitarra. Massimiliano però dovrà anche aumentare il suo peso di oltre venti chili.

Je so’ pazzo - la cui sceneggiatura è tratta dal libro biografico del figlio di Pino, Alessandro Daniele - ripercorrerà la storia e la vita del cantautore e musicista partenopeo, dall'infanzia difficile nei quartieri popolari di Napoli fino al grande successo.

Le riprese del film, prodotto da Rai Cinema e diretto da Nicola Prosatore, inizieranno a marzo e il lavoro finale sarà in sala entro l'anno.

“Il regista Marco Spagnoli – come scrive ondarock - esplorerà immagini di repertorio, tra cui quelle con Massimo Troisi, musica e testimonianze, da Teresa De Sio a Pietra Montecorvino, a Fausta Vetere, della Nuova Compagnia di Canto Popolare, dando vita a un percorso che esplorerà la cultura napoletana e il suo legame con Pino Daniele”.

"Il film - spiega Senardi - è un omaggio affettuoso all'uomo e al musicista Pino Daniele, al riscatto che ha rappresentato per il suo popolo e la sua città, e racconta anche la rivoluzione musicale straordinaria che ha operato attingendo dalla tradizione e affrancandola da ogni schema".

Direttore della fotografia è Gianluca Rocco Palma, il montaggio è affidato a Jacopo Reale. Interamente girato a Napoli, il documentario ha la voce narrante e la consulenza musicale di Stefano Senardi.

Oltre a Massimiliano Caiazzo ci saranno nel film anche altri attori della serie più amata degli ultimi anni, Mare Fuori.