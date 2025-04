A cura della Redazione

Mancano pochi giorni al 1° maggio. Una data importante in cui si celebra la Festa dei Lavoratori in ricordo delle conquiste in materia di orario, di retribuzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro, ottenuti dal movimento operaio dal 1800 ad oggi.

Ma il 1° maggio è anche una data importante per un nostro concittadino, Giuseppe Vitagliano, 77 anni, di Torre Annunziata. Infatti proprio il 1° maggio del 1975, a 27 anni, Giuseppe inaugura la sua attività in via Mazzini 21: la vendita di bombole di gas liquido.

“Ero giovane quando iniziai questo mestiere - afferma Giuseppe – e non pensavo minimamente che a distanza di 50 anni sarei stato ancora qui a districarmi tra le bombole di gas. Con me lavora mio genero Giuseppe Cirillo, al quale consegnerò il testimone. Un’attività che nel corso degli anni ha visto un calo di vendite a causa dell’installazione degli impianti di metano nelle abitazioni, a cui però abbiamo sopperito con l’ampliamento del mercato nei comuni limitrofi”.

Giuseppe Vitagliano è molto fiero di aver raggiunto questo ambizioso traguardo. E lo festeggerà insieme alla moglie Michelina, ai suoi tre figli Matteo, Carmine e Marianeve, al genero e alle nuore.

Un’unica festa con una duplice ricorrenza, quella della celebrazione del Lavoro, al quale si è dedicato con abnegazione per mezzo secolo, e quella dei suoi 50 anni di attività. Auguri Giuseppe!