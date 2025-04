A cura della Redazione

Come ampiamente anticipato nel nostro articolo del 13 aprile scorso “Maximall Pompeii: per fine aprile l'apertura del multisala”, mercoledì 30 aprire aprirà Nexsus Maximall, una struttura all’avanguardia che ospita un cinema tecnologicamente avanzato, oltre a eventi, congressi e spettacoli teatrali.

Le sette sale

Cinque sale all’avanguardia da 107 posti con poltrone standard e WI-FI gratuito, perfette per conferenze e proiezioni. Sono dotate di shermo 9,5x4 m, proiettore Barco 2K Laser e impianto audio QSC con videoconferenza integrata. Il sistema Q-SYS consente il collegamento diretto da laptop e l’uso di radiomicrofoni.

Una sala VIP da 48 posti dove godersi il film con servizio bar direttamente alla poltrona. e WI-FI gratuito, ideale per proiezioni o incontri riservati. Dotata di schermo 9,5x4m, proiettore Barco 4K Laser e audio Dolby Atmos. L'impianto è gestito da sistema Q-SyS con radiomicrofoni e collegamento diretto per laptop.

Una sala teatro Ideale per grandi eventi, congressi e spettacoli. Sala da 366 posti con palco, proiezione 4K, audio Dolby Atmos e tecnologie di ultima generazione.

Il cinema Naxsus è aperto tutti i giorni dalle ore 14,00 alle ore 24,00.

I film in programmazione

Già si conoscono alcuni film in programmazione per i prossimi mesi di maggio e giugno: Final Destination Bloodlines (15 maggio), Lilo & Stitch (21 maggio), Mission Impossible The Final Reckoning (22 maggio), Karate Kid: Legends (5 giugno), Dragon Trainer (13 giugno), 28 Anni Dopo (28 giugno 2025), Elio (18 giugno), F1 (25 giugno), M3GAN 2.0 (26 giugno), Jurassic World - La Rinascita (2 luglio), Superman (9 luglio), I Fantastici 4 - Gli Inizi (23 luglio).