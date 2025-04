A cura della Redazione

Una corsa contro il tempo per l’apertura del multisala Nexus all’interno del centro commerciale Maximall Pompeii di Torre Annunziata.

Sette sale, di cui cinque all’avanguardia da 107 posti e una sala VIP da 48 posti dove godersi il film con servizio bar direttamente alla poltrona, più una sala da 366 posti con tribuna retrattile. Un’esperienza che va oltre il cinema.

La struttura è già completata, si è in attesta delle ultime autorizzazioni e adempimenti burocratici prima di aprire i battenti del multisala, ulteriore fiore all’occhiello del Maximall.

L’obiettivo è quello di inaugurare la struttura per la fine di questo mese e dotare Torre Annunziata di sale cinematografiche e teatro. Dopo la chiusura dell’ultimo cine-teatro Politeama nel giugno del 2022, i cittadini torresi e le compagnie teatrali amatoriali sono stati costretti ad emigrare. I primi per godersi un film su maxi schermo, le seconde per dar luogo a loro rappresentazioni.