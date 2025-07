A cura della Redazione

Presentato il calendario degli eventi: celebrazioni religiose, spettacoli in costume, diretta tv e il Vesuvio Food Fest. Il programma religioso in onore della Santissima Madonna della Neve era già stato ampiamente annunciato con un nostro articolo in data 22 luglio 2025.

Torre Annunziata si prepara a vivere così un 5 agosto ricco di emozioni, in un viaggio che unisce fede, arte e valorizzazione del territorio. Quest’anno la celebrazione del ritrovamento del quadro si arricchisce della direzione artistica di Marisa Laurito, che coordinerà spettacoli e performance inseriti nel cartellone del Premio Oplonti.

Il palco guarda il mare: torna protagonista la tradizione oplontina

La grande novità di quest’edizione sarà la nuova disposizione del palco, posizionato con il mare alle spalle. Un modo simbolico per restituire centralità al legame della città con l’acqua e la pesca.

Durante la conferenza stampa a Palazzo Criscuolo (presenti il sindaco Corrado Cuccurullo, gli assessori alla Cultura Lina Nappo e al Tursimo Alfonso Asione, e il rettore della Basilica della Madonna della Neve don Paolino Franzese) è arrivata anche una telefonata a sorpresa di Marisa Laurito, che ha elogiato Torre Annunziata e il progetto: “Lavoriamo insieme per renderle giustizia”, ha detto in diretta.

Il calendario delle celebrazioni prevede anche una novità nella tradizionale processione di terra del 10 agosto, che toccherà il quartiere storico dei marinai.

Musica, storia e spettacolo con artisti in abiti d’epoca

Il 5 agosto sarà una vera e propria narrazione scenica tra musica e storia, con cantanti in abiti d’epoca e brani dedicati al mare e alla pesca. La regia sarà curata da Gennaro Monti.

In scena ci saranno Sonia De Rosa, Massimo Masiello, Vincenzo D’Ambrosio, Francesco Malapena, Antonello Guetta (mandolino), Davide De Rosa (chitarra), Vincenzo Astarita e Giuseppe Russo, giovane attore oplontino.

La celebrazione sarà trasmessa in streaming e in diretta su emittente televisiva regionale.

Dal 2 al 5 agosto, il Vesuvio Food Fest al Molo Crocelle

A completare il programma, torna anche l’enogastronomia. Dal 2 al 5 agosto si terrà il Vesuvio Food Fest al Molo Crocelle, con 21 stand tra eccellenze torresi e specialità campane, con la sagra Amare Nostrum.