Il Partito Democratico di Torre Annunziata esprime forte sostegno per il prolungamento di via dei Mille, un intervento infrastrutturale che rientra nell’ambito del progetto “Ricucire Torre Annunziata” (chi non avesse letto ancora l'articolo, può cliccare il link precedente) lanciato dai commissari prefettizi nel giugno 2023. Con un finanziamento complessivo di 25 milioni di euro, il progetto mira a superare uno dei principali limiti urbanistici della città, quello che separa il centro urbano dal mare.

Un sogno che diventerà realtà

Per decenni, la realizzazione del prolungamento di via dei Mille è rimasta solo un’ipotesi senza concretezza. L’idea di collegare il cuore della città alla fascia costiera risale al 2001, quando venne previsto, attraverso un piano di riqualificazione delle periferie, un collegamento tra corso Umberto I e la costa, passando per via Vincenzo Rocco e la villa comunale, proprio all’altezza di via dei Mille. Nel 2002, venne approvato il progetto definitivo e, nel 2006, la questione fu portata all’attenzione delle istituzioni sovraordinate per acquisire i finanziamenti necessari e completare l’opera. Tuttavia, a causa della mancanza di risorse e dei pareri negativi della Sovrintendenza, l’opera rimase ferma, trasformandosi in un simbolo di inefficienza e di uno sviluppo urbano mai realizzato.

Con il recupero e la restituzione alla città di villa Parnaso nel 2017, si è posto il primo rimedio a questa separazione, ma solo ora, grazie al piano “Ricucire Torre Annunziata”, sembra che si possa finalmente superare l’incompleta connessione tra il centro e il mare.

Il progetto: un ponte pedonale per la continuità urbana

Il piano prevede la realizzazione di un ponte pedonale in acciaio che collegherà via dei Mille con villa Parnaso, scavalcando la barriera ferroviaria che da sempre separa la città dal mare. Questa infrastruttura non solo avrà un forte impatto simbolico, ma permetterà una continuità urbana che restituirà un senso di unione tra il centro cittadino e la zona costiera.

E’ l’unico progetto, al momento, con 7 milioni di euro già finanziato. L’area verde sarà ampliata fino al prolungamento di via dei Mille (esproprio/acquisto suoli), con la realizzazione di un ponte. Il rudere all’interno del parco sarà riqualificato per ospitare un punto di ristoro e servizi igienici. I lavori di riqualificazione si estenderanno anche a quella parte di Villa Parnaso che affaccia su via Marconi, attualmente poco più di un rudere. Sarà infine installato un ascensore.

Il progetto, però, non si limita al solo prolungamento di via dei Mille: comprende anche la creazione di nuove piazze pedonalizzate, spazi verdi, un sistema di mobilità sostenibile e aree di parcheggio. Inoltre, prevede la riqualificazione della rampa Nunziante, della villa Comunale e dell’area della darsena, luoghi strategici che, una volta recuperati, potranno contribuire al rilancio turistico e sociale di Torre Annunziata.

Una sfida per il futuro della città

Il Partito Democratico di Torre Annunziata ritiene che il prolungamento di via dei Mille e la realizzazione del ponte pedonale non siano semplici interventi infrastrutturali, ma costituiscano una vera e propria sfida per il futuro della città. La rigenerazione urbana, infatti, non è solo una questione di architettura, ma un atto politico e una visione che può ridare vita a un intero territorio, rafforzare l’identità civica e generare nuove opportunità di sviluppo economico e turistico.

Il PD, forte del sostegno ricevuto dalla comunità e degli strumenti finanziari previsti dal PNRR, sollecita le istituzioni sovracomunali – a partire dalla Città Metropolitana di Napoli, dalla Regione Campania e dal Ministero competente – ad accelerare le procedure per la realizzazione di questo importante progetto. La realizzazione del ponte pedonale e degli altri interventi previsti, infatti, non rappresenta solo un’opera di riqualificazione fisica, ma un’occasione per restituire dignità e vitalità a un’area della città che per troppo tempo è stata emarginata.

Il Partito Democratico di Torre Annunziata invita anche la cittadinanza a esercitare i diritti della cittadinanza attiva, chiedendo a tutti di vigilare affinché ogni fase del progetto sia condotta con trasparenza e nel rispetto dei tempi previsti. "Dopo anni di attesa, dobbiamo dimostrare che la rigenerazione urbana non è una chimera ma una scelta politica concreta", afferma il Partito Democratico. "La credibilità delle istituzioni e dei partiti si misura anche sulla capacità di realizzare progetti che cambiano concretamente il volto della città".

Il recupero di via dei Mille e la sua connessione con il mare rappresentano quindi un passo fondamentale per la rigenerazione di Torre Annunziata. Il Partito Democratico si impegna a fare la propria parte e a sollecitare tutti gli attori istituzionali a lavorare insieme per realizzare un progetto che, non solo migliorerà la qualità della vita per i cittadini, ma avrà anche un impatto positivo sullo sviluppo economico e turistico della città.