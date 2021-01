A cura della Redazione

Martedì 12 gennaio, per il secondo anno consecutivo, Stefano De Martino sarà al timone del divertente show di Rai 2 “Stasera tutto è possibile”.

Tra una prova e l'altra all'Auditorium Rai di Napoli, l'ormai ex ballerino e sempre più affermato conduttore televisivo, è riuscito oggi a fare un salto a Torre Annunziata per andare a trovare la sua amatissima nonna.

Ma prima si è fermato al Parco Carolina, centro sportivo gestito dal mister della scuola calcio "Azzurri" Stefano Cirillo. Qui ha inaugurato il secondo campo di padel, un gioco che si pratica con una racchetta denominata pala e delle palline esteticamente identiche a quelle di tennis.

Stefano è stato accolto da mister Cirillo e dal titolare della Zeus Sport, Salvatore Cirillo, che gli ha fatto dono di alcuni capi di abbigliamento sportivi prodotti dalla nota azienda sportiva. Stefano non ci ha pensato su due volte, ha indossato tuta e scarpette e si è messo a giocare a padel.

“Conosco Stefano da quando era piccolo – afferma mister Cirillo -, quando la mamma per la prima volta lo iscrisse alla scuola calcio Azzurri. Ma il gioco del calcio non era fatto per lui, così dissi alla mamma di fargli seguire le orme del padre, bravissimo ballerino, e di iscriverlo ad una scuola di ballo. Sono stato facile profeta...”.

Stefano, come al solito, si è dimostrato disponibilissimo con i ragazzini che lo hanno letteralmente assediato, a caccia di autografi e selfie. Ma anche le mamme dei giovani calciatori non sono state da meno.

Dopo circa un’oretta Stefano ha salutato tutti ed è andato a trovare la sua amatissima nonna, un appuntamento a cui non rinuncia mai quando ritorna nella sua citta di origine, Torre Annunziata. Qui ha incontrato anche i suoi genitori e, con la famiglia riunita, si è fermato a pranzo.