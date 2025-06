A cura della Redazione

Spesso ci lamentiamo dei lavori stradali che vengono eseguiti dalle ditte incaricate dalle società che gestiscono le utenze a Torre Annunziata (Enel, Tim, Gori, ecc.).

Lavori eseguiti con molta superficialità, che il più delle volte lasciano strade e marciapiedi in uno stato peggiore rispetto a come erano in precedenza. E l’approssimazione si evidenzia ancor di più quando ad essere interessati dai lavori sono i marciapiedi pavimentati con tozzetti di porfido. Qui accade l’inverosimile, anche perché le ditte incaricate in molti casi sono sprovviste di operai specializzati nella posa in opera di tozzetti.

Ed è quello che è accaduto su un marciapiede di via Gino Alfani, strada frequentatissima di Torre Annunziata. Lavoro idraulico, l’intervento della ditta, risultato: tozzetti posizionati alla men peggio con altri rimasti e accantonati alla base di un albero.

Ora non vogliamo sparare contro la Croce Rossa (alias il Comune) perché conosciamo bene la carenza di personale all’Utc. Infatti da un anno a questa parte l’Ufficio tecnico comunale è stato depotenziato di una decina di unità, tra chi si è trasferito in altri Comuni (Torre del Greco e Scafati), chi ha vinto concorsi alla Città Metroplitana di Napoli, e chi addirittura si è licenziato. Tuttavia non è neppure pensabile che la città possa essere continuamente “violentata” in questo modo.

Allora ci sostituiamo volentieri al personale comunale e facciamo questa segnalazione affinché chi di dovere possa intervenire per far ripristinare lo stato dei luoghi.