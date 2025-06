A cura della Redazione

Saggio di danza di fine anno accademico in Villa Comunale a Torre Annunziata.

Domenica 1° giugno, la scuola di danza latino-americana “Paso Adelante”, con sede di via Roma 171, e diretta dalla maestra Nunzia Ippolito, 26 anni, ha deliziato il numerosissimo pubblico presente in Villa comunale con il saggio di danza di 74 allievi (3 maschi e 71 femmine) divisi in tre gruppi: dai 4 agli 8 anni, dai 9 ai 12 anni e dai 13 ai 18 anni.

La performance dei giovani ballerini si è svolta in due prove: la prima accademica, con balli latino-americani, la seconda a tema Disney.

Uno spettacolo durato circa 3 ore e mezzo che ha visto anche l’esibizione della giovane maestra Nunzia in coppia con il suo collaboratore, il ballerino Giacomo Scala, 24 anni.

“Sono molto soddisfatta di questo saggio di fine anno e della bravura dei miei allievi - afferma Nunzia -. Questi ragazzi si impegnano per un anno intero e finalmente poi hanno la possibilità di dimostrare il loro valore. Ringrazio l’amministrazione comunale che ci ha dato la possibilità di esibirci in una bellissima location, qual è la Villa comunale di via Marconi, e i genitori dei miei allievi, che fanno non pochi sacrifici per seguire i loro figli”.

La scuola di danza “Paso Adelante” ha partecipato al Campionato Mondiale di ballo latino-americano 2024/2025 svoltosi a Napoli, con un risultato apprezzabilissimo di una sua allieva, classificatasi nei primi 24 posti su 72 partecipanti.