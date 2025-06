A cura della Redazione

Antonello Sannino, presidente dell’Arcigay Antinoo di Napoli, è bloccato in Israele. Lo ha riferito il presidente Vincenzo De Luca a margine degli Satti Generali della Cultura tenutosi al Teatro Bellini di Napoli.

«Un nostro concittadino, Antonello Sannino, è rimasto bloccato in Israele. Abbiamo appena ricevuto un messaggio. Era, credo, con il corpo diplomatico e in queste ore lo stanno trasferendo in un bunker situato a quattro piani sottoterra – ha dichiarato De Luca -. C’è una forte preoccupazione per i droni iraniani ma al momento Sannino è bloccato lì, senza sapere quando potrà tornare. Colgo l’occasione per rivolgere un appello urgente: si faccia il possibile affinché ai nostri concittadini, agli italiani e in particolare a Sannino, sia consentito di rientrare immediatamente in Patria».