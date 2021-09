A cura della Redazione

Stamattina alle ore 12, presso l'Agorà Torre Annunziata Bene Comune di via Fusco, si è svolta la conferenza stampa la presentazione del “Comitato di liberazione dalla camorra e dal malaffare”.

All’iniziativa hanno aderito decine di associazioni del territorio, tra cui le organizzazioni sindacali territoriali di Cgil, Cisl e Uil, la Confcommercio, la Proloco Marina del Sole, oltre a al senatore Sandro Ruotolo, al consigliere comunale Pier Paolo Telese, alla vedova e alla figlia di Maurizio Cerrato, Tania Sorrentino e Maria Adriana, e alla figlia Fabiola dell’imprenditore ucciso dalla camorra Luigi Staiano.

Già adottate le prime iniziative: nel pomeriggio c’è stato un flash mob in via IV Novembre, strada in cui fu assassinato Maurizio Cerrato, con la presenza di tantissimi cittadini. Lunedì prossimo in Villa Parnaso ci sarà un incontro con il parlamentare Paolo Siani, fratello di Giancarlo. Infine il Comitato sarà ricevuto dal Prefetto Marco Valentini per vagliare proposte e suggerimenti in merito alla faida di camorra a Torre Annunziata, perché - come ha detto il sen. Ruotolo - "dobbiamo riprenderci questa città. Loro devono andare via!".