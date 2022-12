A cura della Redazione

Viaggiare in treno con un maiale come compagno anche se al guinzaglio. È successo alla stazione centrale di Milano, dove una coppia, con tanto di bagagli al seguito, è stata filmata mentre percorreva l'atrio dello scalo ferroviario tenendo il suino al laccio. L'incredibile scena è stata prontamente filmata da un viaggiatore della stazione, che tra l'ironico e il sorpreso commenta: "Non li fanno più i cagnolini di una volta".

Non è un caso isolato, in tanti infatti hanno scelto di avere un suino come animale domestico: a Roma, per esempio, ci sono diversi casi dove è stata fatta questa scelta.

Il giudice del Tar Abruzzo, nel caso specifico della provincia di Pescara, ha stabilito che il maiale è considerato un animale domestico da compagnia alla pari di un cane. Lo ha deciso con sentenza del 2 luglio 2022 numero 29.

I maiali hanno un carattere docile e curioso. Se vengono adeguatamente motivati, possono imparare a giocare, correre ed esplorare nuovi territori. Pertanto, un maiale come animale domestico può essere un’ottima compagnia per i bambini.

Forse vi sorprenderà sapere che questi mammiferi sono estremamente intelligenti e imparano con facilità. Sotto la giusta guida, possono essere addestrati come cani e gatti.

Alcuni esemplari sono in grado di memorizzare e fare persino scherzi, oltre a riconoscere un nome e obbedire a diversi comandi.

È un errore associare i maiali allo sporco. Sono animali puliti per natura e non amano vivere in ambienti sporchi. Inoltre, possono mangiare in modo assai educato e rispettoso, se vengono ben addestrati.

Come quasi tutti i mammiferi, i maiali hanno i peli, ma sono pochi e sottili. Insomma si tratta di un animale molto più facili da gestire, sotto questo punto di vista, rispetto a cani, gatti e conigli.

Diversi studi hanno cercato di quantificare l'intelligenza di un maiale, e quello che hanno scoperto li ha sempre posizionati su una scala di pari livello rispetto allo sviluppo del cervello umano da un bambino di 3 anni. Alcuni hanno persino sostenuto che i maiali siano anche più intelligenti dei cani.