A cura della Redazione

Entra in vigore il prossimo sabato 8 aprile, il dispositivo delle targhe alterne sulla Statale Sorrentina.

L'ANAS, a seguito degli incontri con i sindaci dei Comuni della costiera e con il Prefetto di Napoli, ha adottato l'ordinanza che disciplina l'afflusso veicolare nell'area della costiera mediante l'utilizzo del sistema delle targhe alterne, al fine di decongestionare il traffico, soprattutto con l'approssimarsi delle festività pasquali e dell'avvio della stagione turistica che, nella zona, fa registrare un notevole incremento degli accessi nelle città di Vico Equense, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello e Sorrento.

Il provvedimento resterà in vigore fino al 31 maggio e sarà applicato dalle ore 8 alle 19, tutti i venerdì, sabato e domenica, e nei giorni festivi e pre-festivi. Mentre dal 1° giugno al 30 settembre, tutti i giorni dalle ore 8 alle 19. Previsti, dunque, il divieto di circolazione nei giorni con data dispari per gli autoveicoli la cui ultima cifra della parte numerica è dispari, ed il divieto di circolazione nei giorni con data pari per gli autoveicoli la cui ultima cifra della parte numerica è pari. Talei limitazioni si aggiungono a quelle già introdotte dai Comuni su menzionati, nell'ambito dei tratti di strada urbana di propria competenza.

L'ordinanza interesserà i seguenti tratti della SS145:

- dal km 10+845 (coincidente con il km 0+000 della SS145 Var – Galleria S. Maria di Pozzano) al km 17+700 (coincidente con il Km 5+100 della SS145 Var - Galleria S. Maria di Pozzano) nel Comune di Vico Equense;

- dal km 17+700 al km 18+170 (limite centro abitato delimitato di Vico Equense);

- dal km 19+440 (limite centro abitato delimitato del comune di Vico Equense) al km 21+960 (limite centro abitato delimitato di Meta);

- dal km 25+420 (limite centro abitato delimitato del comune di Sant’Agnello) al km 25+550 (limite centro abitato delimitato di Sorrento);

- dal km 29+200 (limite centro abitato delimitato del comune di Sorrento) al km 30+312 (limite centro abitato delimitato di Sorrento)

Limitazioni sono state introdotte anche per i mezzi pesanti.