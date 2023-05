A cura della Redazione

“Proposta di Legge sull’equiparazione degli infortuni nella vita con gli infortuni sul lavoro”. E’ l’iniziativa del nuotatore disabile di Torre Annunziata Salvatore Cimmino che da anni conduce una battaglia a favore dei diritti dei disabili, facendo traversate a nuoto in tutti i mari del mondo.

Venerdì 26 maggio, alle ore 18,30, presso lo Sport Club Oplonti di Torre del Greco ci sarà un incontro di analisi e discussione dal titolo “Disabilità e Autodeterminazione, per combattere pregiudizi e stereotipi”. Lo scopo è quello di coinvolgere e motivare i rappresentanti del mondo accademico, industriale e politico per supportare e promuovere la proposta di legge ideata con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui diritti delle persone con disabilità e sulla necessità di azioni concrete per liberare il mondo dalle barriere fisiche, sociali e culturali.

“L’obiettivo è ambizioso - afferma Cimmino -, ovvero ricordare che oggi la disabilità, grazie alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, non è più un fatto privato, a carico dei singoli, ma è finalmente diventata una realtà di cui è necessario che la collettività tutta si faccia carico. Questa interpretazione, che ritengo rivoluzionaria, sposta l’attenzione dalle condizioni della persona alle condizioni del mondo di cui fa parte, per rilevare e combattere la presenza di barriere che ne impediscono la partecipazione sociale. Partendo dal fatto che la Convenzione in Italia e nel mondo non ha solo un mero valore culturale, bensì prima di tutto un valore giuridico ne deriva che, nella misura in cui la disabilità è imputabile a barriere comportamentali e sociali – conclude Cimmino -, i Governi sono tenuti ad intervenire in misura maggiore rispetto al passato attraverso un sistema legislativo che preveda come fine l’indipendenza della persona con disabilità, fondamentale per un processo reale di integrazione”.

Introduce e modera: Salvatore Cimmino, ideatore della Proposta di Legge sull’Equiparazione degli infortuni nella vita con gli infortuni sul lavoro. Ci saranno poi i saluti del presidente dello Sport Club Oplonti Vincenzo Sica.

Interverranno i dirigenti scolastici Agata Esposito, Istituto Istruzione Superiore Guglielmo Marconi; Maria Pisciuneri, IV Circolo didattico "Nunziante Cesaro"; Rosalba Robello, Liceo Artistico e delle Scienze Umane "Giorgio de Chirico", Olimpia Maria Tiziana Savarese, Liceo Statale "Pitagora-Croce"; Luigi Tuccillo, giurista, docente Università Federico II di Napoli; Fabrizio Margnetti, docente Ingegneria Elettrica Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; Gemma Tuccillo, magistrato, Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità; Salvio Zungri, amministratore Unico Ortopedia Meridionale; Gennaro Pezzurro, Scuola, Università e Formazione FISH Campania; Alessandro Pepino, docente di Bioingegneria della Riabilitazione dell'Università Federico II di Napoli.