A cura della Redazione

Nella giornata conclusiva del XIX Congresso Unione Camera Penale Italiana - Firenze 2023, l'avv. Francesco Petrelli viene acclamato nuovo Presidente degli Avvocati Penalisti Italiani. Al suo fianco, quale Vice Presidente, l'avv. Domenico Nicolas Balzano, già presidente della Camera Penale di Torre Annunziata.

“Al Presidente Petrelli - si legge in una nota della Camera Penale di Torre Annunziata -.le congratulazioni e gli auguri dì un buon lavoro in un momento di estrema difficoltà e dove sono in ballo sfide delicate su temi di primo ordine. All'avv. Balzano l'abbraccio di tutto il Foro oplontino e i complimenti per aver portato Torre Annunziata dove mai era arrivata e dove solo un sognatore poteva immaginare di condurla”.