Potatura e sagomatura degli alberi sul territorio comunale di Torre Annunziata, disposti con ordinanza i dispositivi di viabilità per consetire le operazioni.

Si comincia mercoledì 11 ottobre in corso Vittorio Emanuele III. Dalle ore 6 alle 17 è istituito il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli, dal civico 373 al civico 435.

Giovedi 12 ottobre, sempre dalle 6 alle 17, stessi provvedimenti, ancora in corso Vittorio Emanuele, dal civico 435 al civico 483 (di fronte via Poerio).

Venerdì 13 ottobre sarà la volta di corso Umberto I, dal civico 1 al 47 (di fronte via dei Mille). Anche in tal caso vigerà il divieto di sosta e fermata dalle 6 alle 17.

Sabato 14 ottobre, interessato il tratto di corso Umberto dall'intersezione con via Poerio a quella con via dei Mille.

Lunedì 16 ottobre, potatura e sagomatura dei fusti ancora in corso Umberto I, dal civico 61 (di fronte via dei Mille al civico 93 (di fronte via Vesuvio).

Si proseguirà poi il 17 ottobre, dal civico 95 al 147 (di fronte via Gino Alfani). Infine, il 18 ottobre, dai civici 163 al 233 di corso Umberto (intersezione con via Gambardella)