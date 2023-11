A cura della Redazione

Dopo un lungo ietr burocratico, da stamattina, lunedì 13 novembre 2023, ha aperto il parcheggio “Poerio” in corso Umberto I a Torre Annunziata, sottostante al Supermercato DeCo, anche se l’area di sosta non ha nulla a che fare con l’attività commerciale.

Sono circa 30 i posti auto disponibili dalle ore 9,00 alle ore 21,00, con una tariffa oraria di 2 euro.

Al momento, anche se il display esterno segnala “Completo” per un malfunzionamento temporaneo, in realtà c’è ampia disponibilità di stalli.

E’ il secondo parcheggio privato, dopo quello sul prolungamento di via dei Mille, che entra in funzione su corso Umberto I, la strada più commerciale della città dove è praticamente impossibile trovare posto con l’auto, soprattutto da quando il servizio di sosta a pagamento è stato sospeso, in attesa delle definizione della nuova gara.

Un’iniziativa imprenditoriale privata che sopperisce alla mancanza di parcheggi pubblici, presenti con stalli solo lungo le strade della città.