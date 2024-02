A cura della Redazione

“Fiori ai professori”. È un atto di gentilezza rivoluzionario, in tempi come questi. È un segno tangente al mondo della scuola e a chi lavora. E quale altro giorno se non il 14 febbraio, San Valentino?

Senza parlare di tempi oramai lontani, per far rivivere i valori del rispetto e della gentilezza, in un mondo dove maleducazione e ignoranza sono qualità di cui vantarsi, ecco un modo creativo per riuscire a scalfire questo muro di arroganza. È un’idea venuta ad uno stabiese nel che vive a Bologna oramai da anni, come gesto d’amore, di rispetto di comprensione, di gratitudine per una professione che dà avvio a tante altre attraverso la cultura.

Gli alunni della scuola media di via Murat dell’I.C. “G. Leopardi” di Torre Annunziata hanno seguito alla lettera l’idea del professore stabiese ed hanno regalato ai loro insegnanti, in occasione della "Festa di San Valentino”, “fiori” creati da loro stessi.

Un gesto gentile degli alunni nei confronti dei loro insegnanti, perché la gentilezza ci rende felici, ci fa stare bene e rende l'animo nobile.