In occasione dell'imminente 80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, l'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia “Maria Penna e Rocco Caraviello” di Torre Annunziata, che prenderà parte domattina alla cerimonia di commemorazione della Liberazione alle ore 10,30 in Piazza Ernesto Cesaro a Torre Annunziata, ha formalmente richiesto al sindaco Corrado Cuccurullo e alla vicesindaca Tania Sorrentino di valutare l'intitolazione di quattro strade cittadine a figure femminili che hanno lasciato un segno indelebile nella storia locale per il loro spirito di resistenza in diverse forme.

La proposta, presentata oggi, mira a colmare l'attuale predominanza maschile nella toponomastica cittadina e a onorare la memoria di donne che, con il loro coraggio, la loro determinazione e il loro impegno, hanno contribuito significativamente alla crescita civile e democratica della comunità torrese.

Le quattro figure femminili individuate dall'ANPI per l'intitolazione di altrettante vie sono:

• Maria Penna: moglie di Rocco Caraviello e vittima innocente della barbarie fascista, il cui sacrificio rappresenta un monito costante contro ogni forma di violenza e oppressione.

• Carmela Pagano: pioniera dell'impegno politico femminile a Torre Annunziata, essendo stata la prima donna eletta al Consiglio Comunale, aprendo la strada alla partecipazione attiva delle donne nella vita istituzionale.

• Maria Orsini Natale: illustre giornalista, scrittrice e poetessa, la cui voce libera e il cui pensiero critico hanno arricchito il panorama culturale e intellettuale della città e del Paese.

• Matilde Sorrentino: figura emblematica di "mamma coraggio", che con la sua tenace resistenza all'orrore e alla bruttura della criminalità organizzata del territorio, ha incarnato una forma di resistenza civile di straordinaria forza morale.

Il Presidente dell'ANPI di Torre Annunziata, Antonello Sannino, ha dichiarato: "Intitolare delle vie a queste quattro donne non solo rappresenterebbe un doveroso omaggio alla loro memoria e al loro contributo, ma costituirebbe anche un importante segnale per le nuove generazioni, trasmettendo valori fondamentali di antifascismo, impegno civile, libertà di pensiero e lotta per la giustizia. Confidiamo nella sensibilità delle istituzioni locali per accogliere questa nostra proposta."

L'ANPI di Torre Annunziata si rende disponibile a collaborare attivamente con il Comune per illustrare nel dettaglio la proposta e per la sua realizzazione, auspicando un riscontro positivo in occasione di un anniversario così significativo per la storia italiana.