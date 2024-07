A cura della Redazione

Aveva appena festeggiato il suo 58° compleanno. Come sempre, insieme ai suoi cari e al suo il sorriso, emblema distintivo del suo essere. Pochi minuti dopo, questa notte, il malore che provocato la scomparsa improvvisa e prematura di Enzo Monaco. Architetto e docente di storia dell’arte al Liceo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata, Enzo era impegnato da sempre nella promozione culturale sul territorio. Fondamentale il suo contributo nel progetto “Sonair at School”, realizzato attraverso “Volwer Tv”, e destinato alla crescita nella comunicazione dei liceali torresi.

La sua scuola, il Liceo Pitagora-Croce”, lo ricorda così:

La sua morte improvvisa ci ha colti di sorpresa e ci lascia un vuoto incolmabile. Il Prof. Monaco è stato un esempio di affetto autentico verso i suoi studenti e versi i colleghi, dimostrato quotidianamente con la passione e la dedizione che lo hanno sempre contraddistinto. Fino all'ultimo giorno degli esami ha lavorato con la serietà e la professionalità che lo hanno reso un modello per tutti noi. Ha lasciato un segno indelebile nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui una parte del suo viaggio. Siamo fortunati per averlo avuto tra noi, un privilegio che porteremo sempre nel cuore. Le sue lezioni, i suoi consigli e il suo esempio continueranno a vivere in ognuno di noi.

I funerali dell’architetto Enzo Monaco si terranno domani lunedì 8 luglio alle ore 16.30 nella Chiesa S. Teresa di Gesù in piazza Cesaro a Torre Annunziata. Il cordoglio della redazione di torresette.news alla moglie Anna Servillo, al figlio Mario e alla sorella Cinzia.