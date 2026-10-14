Torre Annunziata, stop ai pomodori crudi nelle mense scolastiche

La Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata ha disposto, con ordinanza n. 14 del 14 ottobre 2026, il divieto temporaneo di utilizzo e somministrazione di pomodori freschi crudi nelle mense scolastiche e nelle altre strutture di ristorazione collettiva, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale.

Il provvedimento fa seguito a una comunicazione dell'ASL Napoli 3 Sud, che ha segnalato focolai di gastroenterite pediatrica in alcune regioni italiane, riconducibili a infezioni da salmonella, con una possibile associazione al consumo di pomodori crudi, in particolare della varietà ciliegino.

Segnalata anche la presenza di residui antiparassitari non conformi in pomodori della tipologia datterino.

L'ordinanza prevede la sostituzione dei pomodori crudi nei menù scolastici con altri ortaggi o verdure non interessati dall'allerta sanitaria. Resta invece consentito l'utilizzo dei pomodori sottoposti a idonea cottura.

La misura precauzionale, in vigore con effetto immediato dalla pubblicazione dell'ordinanza, resterà valida fino a nuove disposizioni delle autorità sanitarie.