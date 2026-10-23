Campania, termina la protesta degli autotrasportatori: rimossi tutti i presidi sulle autostrade

Si avvia verso la conclusione la protesta degli autotrasportatori e degli agricoltori in Campania. Nel corso della notte sono stati rimossi tutti i presidi che, negli ultimi giorni, avevano interessato la rete autostradale nelle province di Caserta e Salerno, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione dei mezzi e sulla distribuzione delle merci.

Anche a Napoli, nella zona del varco Bausan, i manifestanti hanno sciolto il presidio, consentendo la graduale ripresa delle attività di trasporto e movimentazione delle merci.

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La fine dei blocchi rappresenta un primo passo verso il ritorno alla normalità, ma le conseguenze della mobilitazione continuano a farsi sentire in tutta la regione.

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Carburanti, distributori ancora a secco e lunghe file alle pompe

Una delle situazioni più critiche riguarda la distribuzione dei carburanti.

In numerose località campane sono ancora molti i distributori che espongono il cartello «Carburante esaurito», mentre presso gli impianti che dispongono ancora di benzina e gasolio si registrano lunghe code di automobilisti.

La ripresa della circolazione delle autocisterne dovrebbe consentire il progressivo rifornimento delle stazioni di servizio, ma servirà tempo prima che la situazione possa tornare completamente alla normalità.

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Le difficoltà degli ultimi giorni hanno interessato non soltanto gli automobilisti, ma anche le attività economiche e i servizi che dipendono quotidianamente dalla disponibilità di carburante.

Supermercati, riparte l'approvvigionamento dopo giorni di scaffali vuoti

Problemi anche per la grande distribuzione alimentare. I blocchi degli autotrasportatori hanno infatti rallentato o impedito l'arrivo delle merci, provocando la carenza di numerosi prodotti nei supermercati.

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In diversi punti vendita gli scaffali sono rimasti vuoti, soprattutto nei reparti maggiormente dipendenti dalle consegne frequenti.

Con la rimozione dei presidi, ripartono ora le operazioni di approvvigionamento, anche se il ritorno alla piena disponibilità dei prodotti potrebbe richiedere alcuni giorni.

La priorità sarà ristabilire la regolarità delle consegne e ricostituire le scorte esaurite durante la protesta.

Le ripercussioni sui servizi e sulla raccolta dei rifiuti

La mobilitazione ha avuto conseguenze anche su altri settori, tra cui quello dell'igiene urbana.

In diversi Comuni campani, compresi quelli dell'area vesuviana, le difficoltà di trasporto e conferimento dei rifiuti hanno provocato disservizi e rallentamenti nella raccolta.

A Torre Annunziata, l'emergenza aveva spinto la Commissione straordinaria a disporre la sospensione del mercato settimanale e delle attività commerciali temporanee legate ai festeggiamenti della Madonna della Neve.

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La ripresa dei collegamenti stradali potrà favorire anche il graduale ripristino dei servizi, sebbene sarà necessario smaltire gli eventuali accumuli di rifiuti e recuperare le attività rimaste arretrate.

Protesta conclusa, ma restano le difficoltà economiche del settore

La rimozione dei presidi non cancella le ragioni che hanno portato autotrasportatori e agricoltori a mobilitarsi.

Al centro della protesta restano l'aumento dei costi del carburante e le difficoltà economiche delle imprese, particolarmente esposte alle oscillazioni dei prezzi energetici.

Il Governo ha annunciato interventi di sostegno per i settori interessati, ma resta da verificare quale sarà l'effettivo impatto delle misure sulle attività produttive.

Intanto, per cittadini e commercianti campani, l'attenzione è rivolta soprattutto al ripristino dei rifornimenti di carburante e alla piena disponibilità dei prodotti alimentari.

La fine dei blocchi segna dunque l'inizio della normalizzazione, ma non ancora la conclusione dei disagi.