Torre Annunziata, Don Paolino e la Madonna della Neve: l'abbraccio ai pescatori che racconta la rinascita di un quartiere

Don Paolino, rettore della Basilica della Madonna della Neve, ha abbracciato e benedetto i pescatori prima della processione di Maria SS. della Neve. È il gesto semplice con cui questo sacerdote si è messo in ascolto della comunità, restituendo centralità a famiglie, lavoratori e anziani.

Ci sono uomini che arrivano in un luogo e imparano a conoscerlo. E poi ci sono uomini che arrivano, si spogliano delle distanze, si mettono in ascolto e diventano parte di quella terra.

Don Paolino Franzese è uno di loro. Il suo abbraccio ai pescatori, prima della partenza della processione di Maria SS. della Neve, racconta forse più di mille parole il senso profondo del suo ministero.

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Un abbraccio che vale più di mille parole

Prima che la processione di Maria SS. della Neve si mettesse in cammino, ho visto Don Paolino, rettore della Basilica della Madonna della Neve, abbracciare e benedire gli uomini del mare.

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Un gesto spontaneo, umano, senza distanza. Un abbraccio che non sembrava soltanto un saluto, ma il riconoscimento di una storia, di una fatica, di un'appartenenza. In quel gesto c'erano il mare e la terra, il lavoro e la fede, la dignità di famiglie semplici e il desiderio, mai spento, di essere finalmente guardate, ascoltate, considerate.

Ed è proprio da quell'immagine che nasce questa mia riflessione.vPerché, a volte, per comprendere il valore di un uomo non occorrono grandi discorsi. Basta osservare come guarda gli altri, come stringe una mano, come abbraccia chi per troppo tempo si è sentito ai margini.

La sfida di un sacerdote arrivato da Nola

Don Paolino è arrivato da Nola in una realtà complessa, in un quartiere che porta sulle spalle il peso degli anni, delle difficoltà e di un'attenzione che troppo spesso è mancata.

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“A Nunziata”, un territorio rimasto per lungo tempo nell'ombra, dove la vita quotidiana è fatta di sacrifici, di famiglie semplici, di lavoro, di legami profondi e di quella dignità silenziosa che non sempre trova qualcuno disposto a riconoscerla.

Entrare in una realtà simile non significa soltanto assumere un incarico pastorale. Significa accettare una sfida umana. Significa comprendere che, prima di indicare una strada, bisogna percorrerla insieme alla gente; prima di parlare di speranza, bisogna saper ascoltare le ferite; prima di chiedere fiducia, bisogna dimostrare di esserci.

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La fede che esce dalla chiesa e incontra le persone

Don Paolino ha saputo calarsi in questa realtà, avvicinandosi al territorio senza lasciarsi frenare dalle sue difficoltà. Non ha guardato soltanto ciò che mancava, ma ciò che ancora poteva nascere. Non si è fermato alle ombre, ma ha cercato le persone che quelle ombre le attraversano ogni giorno.

Ed è qui che si riconosce il valore di un sacerdote: nella capacità di non sentirsi estraneo al dolore degli altri, ma di farsene carico; di non considerare una comunità un insieme di problemi, ma una famiglia da accompagnare.

Perché la fede, quando è autentica, non rimane chiusa tra le mura di una chiesa. Esce, cammina, incontra. Si sporca le mani con la vita reale, si ferma ad ascoltare, si fa presenza.vE soprattutto restituisce dignità a chi rischia di dimenticare quanto ne possieda.

Per il quartiere, questa processione assume un significato ancora più forte: diventa l'occasione per ritrovarsi, per riconoscersi, per riscoprire il valore di appartenere a una storia comune.

La Madonna della Neve, simbolo di una comunità che si ritrova

Don Paolino ha saputo cogliere proprio questo: l'essenziale. Ha compreso che Maria SS. della Neve poteva essere molto più di un'immagine portata in processione. Poteva diventare il centro attorno al quale riunire le persone, ricucire legami, riaccendere sentimenti, ridare voce a un quartiere che aveva bisogno di sentirsi protagonista della propria storia.

La processione, allora, non è soltanto un percorso nelle strade. È un movimento del cuore. È una comunità che si rimette in cammino, che ritrova il coraggio di mostrarsi, di partecipare, di credere che anche da una realtà difficile possa nascere qualcosa di bello.

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Quando la fede riesce a mettere insieme le persone, quando una tradizione diventa occasione di partecipazione e condivisione, accade qualcosa di importante: il territorio smette di essere soltanto un luogo in cui si vive e torna a essere un luogo a cui si appartiene.

Maria SS. della Neve diventa così il simbolo di una speranza che non vuole più restare nascosta. La presenza costante di un pastore può dire: «Non sei solo».

La vera rivoluzione: non lasciare indietro nessuno

E quando questi gesti arrivano da chi ha scelto di dedicare la propria vita agli altri, acquistano un significato ancora più profondo.

La vera rivoluzione che Don Paolino ha portato, a mio avviso, è quella di non lasciare indietro nessuno. Non servono necessariamente grandi opere per cambiare il volto di una comunità. A volte, il cambiamento comincia da qualcosa di molto più difficile: riconoscere il valore delle persone.

Un quartiere non vive soltanto di strade, edifici e servizi. Vive di relazioni, di fiducia, di occasioni condivise. Vive della possibilità di sentirsi parte di qualcosa, di sapere che la propria voce conta e che nessuno è condannato a rimanere invisibile.

Il quartiere ha bisogno di questo: di attenzione, di partecipazione, di occasioni che sappiano valorizzarne la storia e le persone. Ha bisogno che la sua identità non venga dimenticata e che la sua gente non sia guardata soltanto attraverso le difficoltà, ma anche attraverso le sue risorse, la sua generosità, la sua capacità di resistere.

Il lavoro di Don Paolino assume valore proprio in questa prospettiva. Non soltanto per la bellezza di una processione riuscita, ma per ciò che quella processione può rappresentare: un punto di partenza, un segnale di rinascita, un invito a credere nuovamente nella possibilità di costruire insieme.

Restituire centralità alle persone per rivalutare il territorio

Perché rivalutare un territorio significa, prima di tutto, rivalutare chi lo abita. Don Paolino ha restituito centralità alle famiglie, ai lavoratori, ai pescatori, agli anziani, ai giovani.

A tutte quelle persone che, anche quando non fanno rumore, custodiscono il cuore autentico di una comunità.