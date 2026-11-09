Giornata mondiale delle vittime stradali, l'appello dei Carabinieri alla sicurezza

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“Non basta saper guidare, bisogna sapere quando non mettersi alla guida”. Questo è quanto si legge in un comunicato dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli che, in occasione della Giornata mondiale delle vittime della strada, lanciano un importante messaggio di sicurezza.

Sicurezza stradale, oltre 18mila infrazioni in dieci mesi

Al giorno d’oggi, sono sempre maggiori le violazioni del Codice della strada contestate: grazie all’attività di controllo e prevenzione svolta dai militari dal primo gennaio al 31 ottobre 2026, è stato possibile registrare 18.489 infrazioni.

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Numeri così alti, infatti, riportano una triste realtà: in dieci mesi, sono stati rilevati 146 casi di guida in stato di ebbrezza e 40 sotto effetto di sostanze stupefacenti. Dal report delle forze dell’ordine emerge, inoltre, come il tasso di incidenti potenzialmente mortali sia in continua crescita.

La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti

Il 15 novembre non è solo una mera commemorazione. Questa, infatti, è un’occasione per riflettere su come la parola “sicurezza” non sia incanalabile in un guardrail: si tratta di un impegno quotidiano che tutela noi stessi e gli altri. Bisogna sempre ricordare che in strada non si è mai soli: la nostra condotta al volante, infatti, può fare la differenza per la vita di qualcuno.

Distrazioni al volante, un rischio spesso sottovalutato

È la distrazione, la precipitosità nel dover visualizzare una notifica o rispondere ad una chiamata che, molto spesso, diventa causa di incidenti letali. Dietro ogni numero c’è una storia, una famiglia, un passato che vale molto di più di un messaggio.

L'appello ai giovani: prudenza e rispetto delle regole

L’appello dei Carabinieri è soprattutto rivolto ai giovani: basta poco per trasformare un momento di leggerezza in una tragedia. Non bere prima di mettersi al volante, non assumere sostanze stupefacenti, indossare sempre il casco o la cintura di sicurezza, rispettare i limiti di velocità e i segnali stradali, non sono mere indicazioni: sono comportamenti che assicurano la propria vita, senza compromettere quella altrui.

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Più controlli sulle strade per prevenire le tragedie

Come si evince dal loro messaggio, le operazioni di controllo dei militari saranno sempre più intense. Il loro obiettivo, però, non è aumentare la contravvenzione, ma accrescere la sensibilità comune.

Non esistono spostamenti così urgenti da giustificare un comportamento irresponsabile: la superficialità, infatti, non sarà mai sinonimo di tutela.

Attraverso il loro monito, le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di agire, innanzitutto, sulla cultura. Infatti, seguire le norme di sicurezza non è un obbligo imposto dalle autorità, ma una scelta di civiltà, consapevolezza e responsabilità.