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Torre Annunziata, stato di agitazione dei dipendenti comunali: rinviato l'incontro in Prefettura

Redazione Torre Annunziata · 2 min di lettura
Torre Annunziata, stato di agitazione dei dipendenti comunali: rinviato l'incontro in Prefettura

La riunione per il tentativo di conciliazione si terrà lunedì 16 novembre alle ore 11

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Slitta di una settimana l'incontro previsto nell'ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione relativa allo stato di agitazione del personale del Comune di Torre Annunziata.

La riunione, inizialmente fissata per oggi, lunedì 9 novembre, alle ore 11, è stata infatti rinviata a lunedì 16 novembre, sempre alle ore 11 presso la Prefettura di Napoli.

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Il tentativo di conciliazione si svolgerà ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 146/1990, che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La procedura rappresenta un passaggio finalizzato a favorire il confronto tra le parti e a ricercare una possibile soluzione alle controversie sindacali prima dell'eventuale proclamazione di uno sciopero.

Al momento, nella comunicazione di rinvio non vengono specificate le ragioni dello spostamento dell'incontro.

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