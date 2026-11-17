Pubblicità

Vento forte con raffiche e mare agitato, con il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. È lo scenario per il quale la Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo, valida per l’intero territorio regionale dalle 20 di oggi, martedì 17 novembre, fino alle 16 di domani, mercoledì 18 novembre.

L’avviso si basa sulle valutazioni del Centro Funzionale regionale e prevede venti localmente forti da Ovest-Sud-Ovest (Libeccio), con raffiche, oltre a mare agitato. Il moto ondoso può dare luogo a mareggiate soprattutto lungo i tratti di costa più esposti ai venti.

Pubblicità

Pubblicità

Le zone costiere interessate dalle mareggiate

Le mareggiate riguardano le zone costiere della regione. Si tratta della Piana campana, di Napoli, delle Isole e dell’Area Vesuviana (zona 1), della Penisola sorrentino-amalfitana, dei Monti di Sarno e dei Monti Picentini (zona 3), del Tusciano e Alto Sele (zona 5), della Piana Sele e Alto Cilento (zona 6) e del Basso Cilento (zona 8).

In pratica, la fascia che va dal litorale domizio e flegreo fino alla costa cilentana, passando per il Golfo di Napoli, Capri, Ischia e Procida, la Costiera amalfitana e il golfo di Salerno.

Le raccomandazioni della Protezione Civile ai Comuni

La Protezione Civile regionale chiede ai Comuni di mettere in campo tutte le misure strutturali e non strutturali utili a prevenire, contrastare e mitigare i rischi legati ai fenomeni previsti, come stabilito dai rispettivi piani comunali di protezione civile.

L’attenzione è rivolta in particolare al verde pubblico, da monitorare per il pericolo di rami e alberi spezzati dal vento, e alle strutture esposte alle raffiche e al moto ondoso, delle quali va assicurata la corretta tenuta.

L’allerta resta in vigore fino alle 16 di mercoledì 18 novembre, salvo nuovi aggiornamenti da parte della Protezione Civile della Regione Campania.