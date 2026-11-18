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I Circoli dell’Ambiente e della Cultura Rurale della Campania propongono un Natale più sostenibile: ecco le scelte responsabili per ridurre gli sprechi.

Si tratta, infatti, di un ventaglio di suggerimenti e buone pratiche, dalle scelte di consumo ad acquisti consapevoli per la valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio.

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Quello dell’associazione è un progetto per dimostrare, attraverso semplici gesti quotidiani, la possibilità di vivere le feste con maggiore rispetto per l’ambiente, senza rinunciare alle tradizioni. L’iniziativa, infatti, accompagna le famiglie durante tutto l’arco festivo, fino all’Epifania, indirizzandole all’adozione di comportamenti più rispettosi.

L'albero di Natale: la scelta di un abete naturale e sostenibile

Il punto di partenza è l’albero di Natale: la prima indicazione dei Circoli Ambientali è quella di procurarsi un albero naturale da un vivaio locale, coltivato appositamente per il mercato natalizio e con garanzie su provenienza e sostenibilità della produzione.

Infatti, non tutti conoscono l’esistenza di coltivazioni vivaistiche dedicate all’addobbo natalizio. Decorare un albero vero non significa necessariamente danneggiare la natura: al contrario, il suo acquisto aiuta a sostenerla e rinvigorirla.

Dopo le feste, fondamentale è prevedere il corretto recupero dell’abete, attraverso servizi comunali di raccolta del verde e di compostaggio.

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Alberi artificiali e riuso: le alternative per ridurre gli sprechi

Una pratica alternativa alla pianta naturale potrebbe essere un albero artificiale di seconda mano, in modo da promuovere l’economia circolare ed evitare il consumo di materie plastiche per la fabbricazione ed il trasporto.

Le direttive dei Circoli si estendono anche a chi possiede un albero sintetico: la scelta più semplice è, infatti, quella di conservarlo e riutilizzarlo più a lungo possibile, in modo da ridurre, progressivamente, il suo impatto ambientale.

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Alberi con radici: come conservarli dopo le festività

Una terza opzione può essere rappresentata dagli alberi naturali con radici, in vaso o zolla, provviste di un apparato radicale adeguato e di manutenzione dopo le festività. Secondo le indicazioni dell’associazione, è bene tenerli lontane dalle fonti di calore e limitarne la permanenza negli ambienti riscaldati. Inoltre, la successiva sistemazione all'esterno o la piantumazione dovranno essere compatibili con la specie e con le caratteristiche del luogo.

Abbandonare o introdurre nei boschi alberi acquistati per Natale, senza le necessarie autorizzazioni è assolutamente vietato dalle normative ambientali.

Un Natale rispettoso della natura e delle economie rurali

Dunque, il suggerimento dei Circoli è quello di non fermarsi all'aspetto estetico della pianta, ma di considerarne la provenienza, le modalità di produzione, la durata di utilizzo e il suo destino dopo le feste.

Si tratta di piccole attenzioni che permettono di alimentare la tradizione natalizia, trasformandola in un’occasione di rispetto per la natura e di sostegno alle economie rurali.

La missione dei Circoli Ambientali sarà quella di proporre, durante i prossimi appuntamenti, ulteriori consigli per regalare un Natale migliore a tutti, compresa Madre Natura.