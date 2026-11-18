Un passo decisivo per il futuro della società azzurra, che si prepara a realizzare una nuova casa per la squadra e le attività sportive

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Un messaggio breve, accompagnato dalle immagini della firma, per annunciare un passaggio atteso da tempo. «Fatta! Avanti tutta!» è il post pubblicato su X da Aurelio De Laurentiis dopo la sottoscrizione dei contratti preliminari per l’acquisto dei terreni a Qualiano, dove la SSC Napoli intende realizzare il suo nuovo centro sportivo.

Nelle fotografie diffuse insieme al messaggio, il presidente azzurro appare sorridente al momento della firma. Un gesto che segna una tappa concreta nel percorso verso una nuova struttura destinata alle attività del club, ma che non coincide ancora con il trasferimento definitivo della proprietà dei terreni.

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La firma davanti al notaio a Napoli

A confermare l’operazione è stata la stessa società partenopea. I contratti preliminari sono stati sottoscritti oggi, 18 novembre, davanti al notaio Francesco Coppa di Napoli. Il sito individuato si trova nel territorio comunale di Qualiano, nell’area a nord del capoluogo.

La firma rappresenta un avanzamento decisivo del progetto: per passare alla costruzione saranno comunque necessari i successivi adempimenti contrattuali, tecnici e autorizzativi. Per questo, allo stato attuale, non è corretto parlare di un centro già in costruzione.

La nota ufficiale della SSC Napoli

Nel comunicato, il club precisa: «SSC Napoli comunica che, in data odierna, sono stati sottoscritti davanti al Notaio, Francesco Coppa, di Napoli, i contratti preliminari di acquisto per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo in Qualiano».

La società rivolge inoltre un ringraziamento all’avvocato Arturo Testa, al professor architetto Bruno Discepolo e al sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis per il supporto e l’assistenza prestati nel percorso che ha condotto alla firma. Nella nota, l’iniziativa viene descritta anche come una «occasione di sviluppo territoriale». Il testo si chiude con «Forza Napoli Sempre».

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Una nuova casa per il Napoli

Il nuovo centro sportivo è uno degli interventi infrastrutturali più significativi nella programmazione del club. L’obiettivo è dotare il Napoli di spazi dedicati alla preparazione e all’organizzazione delle attività sportive, superando nel tempo l’attuale sistemazione a Castel Volturno.

Restano da definire pubblicamente, attraverso gli atti e i progetti successivi, il calendario effettivo dei lavori e le caratteristiche definitive dell’impianto. La notizia di oggi riguarda dunque la sottoscrizione dei preliminari: un passaggio importante, che apre la fase successiva del progetto senza anticiparne gli esiti.