Vico Equense, all'ospedale De Luca e Rossano avviata la chirurgia corneale lamellare

Le operazioni sono state svolte dal dottor Sandro Sbordone; arrivano i complimenti da Giuseppe Russo

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Quattro trapianti di cornea lamellari eseguiti in poche ore a Vico Equense e altri 14 già programmati entro la fine dell’anno. Questo è il risultato che segna l’avvio della chirurgia corneale presso il presidio ospedaliero De Luca e Rossano di Vico Equense, un’importante passo avanti per la sanità pubblica del territorio e per l’offerta assistenziale della struttura.

Gli interventi, eseguiti dal dottor Sandro Sbordone, aprono nuove prospettive per il trattamento delle patologie corneali, attraverso tecniche chirurgiche altamente specialistiche. La possibilità di effettuare questi interventi direttamente a Vico Equense consentirà a numerosi pazienti di accedere a cure complesse senza dover affrontare spostamenti fuori dal territorio.

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In cosa consiste questo intervento

La chirurgia corneale lamellare rappresenta una tecnica evoluta che consente di sostituire selettivamente lo strato della cornea danneggiato, preservando le strutture sane e adattando l'intervento alle caratteristiche della patologia. Un approccio che permette di ridurre il rischio di alcune complicanze post-operatorie e di migliorare le prospettive di recupero visivo.

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Chi ha reso possibile tutto questo

Il risultato è frutto di un lavoro che ha coinvolto l’équipe di oculistica, la direzione medica di presidio, i servizi di anestesia e farmacia, il blocco operatorio e tutto il personale infermieristico e amministrativo. Un percorso reso possibile anche dal sostegno della direzione strategica della Asl Napoli 3 Sud, guidata dal direttore generale Giuseppe Russo.

Tutte le dichiarazioni

“Questi quattro interventi - sottolinea il dottor Alberto Salicone, responsabile dell’unità operativa di oculistica - rappresentano molto più di un risultato numerico: dimostrano ciò che si può ottenere quando competenza, collaborazione e organizzazione procedono nella stessa direzione”.

«L’avvio della chirurgia corneale a Vico Equense - dichiara il direttore generale della Asl Napoli 3 Sud Giuseppe Russo - è un traguardo storico e la dimostrazione concreta di una sanità pubblica d’eccellenza, capace di rispondere con i fatti ai bisogni dei cittadini. desidero esprimere i miei complimenti al dottor Sandro Sbordone, al dottor Alberto Salicone e a tutto il personale per la professionalità, la dedizione e lo straordinario lavoro di squadra che hanno reso possibile questo risultato”.