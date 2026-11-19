Diretto da Fabrizio Pallara, il percorso unisce teatro e nuove tecnologie ed è realizzato dal CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.

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Grande successo per le esperienze immersive ad Ercolano: al MAV proseguono gli appuntamenti con il progetto “Nel mezzo dell’Inferno”. Dopo Sapiens, la rappresentazione che, conclusasi la settimana scorsa, ha visto protagonista la storia dell’umanità, la programmazione di “Nel bel mezzo dell’Inferno” continua fino a domenica 22 novembre.

Si tratta di un viaggio attraverso la Divina Commedia di Dante Alighieri che, nato dall’incontro tra teatro e nuove tecnologie, prevede la programmazione delle esperienze immersive realizzate dal CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia.

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Un viaggio immersivo nella Divina Commedia

Diretto da Fabrizio Pallara, “Nel bel mezzo dell’Inferno” conduce gli spettatori nella selva oscura, presentando i personaggi più celebri dell'opera dantesca attraverso visori individuali. Un percorso immersivo nel quale ciascun partecipante diventa protagonista del proprio viaggio, tra letteratura, suggestioni visive e riflessione personale.

Le repliche della rappresentazione sono previste ogni giorno alle ore 10:30, 11:15, 12:45, 13:30, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30 e 17:15, con un numero massimo di sette spettatori per turno. L’esperienza, della durata di circa 35 minuti, è consigliata a partire dai 14 anni.

Il successo di Sapiens e l'incontro tra teatro e tecnologia

Sapiens, ispirato al bestseller di Yuval Noah Harari, è uno spettacolo innovativo in cui la presenza di un interprete dal vivo si intreccia con ambienti digitali e tecnologie, accompagnando gli spettatori in una riflessione sulle trasformazioni dell'essere umano e sulle sfide del futuro.

Obiettivo del progetto è coniugare teatro, ricerca artistica e sperimentazione tecnologica, offrendo una modalità originale di partecipazione culturale.

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Il direttore del MAV: «L'innovazione offre nuovi linguaggi alla cultura»

«Il successo e la partecipazione riscontrati con Sapiens confermano quanto il pubblico sia interessato a nuove forme di fruizione culturale – dichiara Ciro Cucciola, direttore del MAV –. Il nostro obiettivo è rendere il Museo un luogo sempre più aperto alla sperimentazione, nel quale le tecnologie digitali possano diventare strumenti di conoscenza, emozione e coinvolgimento. Esperienze come queste dimostrano che l'innovazione non sostituisce la cultura, ma può offrire nuovi linguaggi per raccontarla e renderla accessibile a pubblici differenti».

Attraverso queste iniziative, il MAV di Ercolano si conferma non soltanto un luogo dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, ma anche uno spazio di incontro tra teatro, cultura e nuove tecnologie.