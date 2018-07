A cura della Redazione

Oltre 20 verbali elevati dalla polizia municipale di Castellammare di Stabia, in zona Pozzano, durante il weekend. Quattro pattuglie al mattino e due al pomeriggio, guidate dal comandante Antonio Vecchione, hanno presidiato via Panoramica e via Acton per dare seguito all'attività di contrasto al parcheggio abusivo lungo le vie del mare. Un impiego di forze che ha visto coinvolti 24 vigili costantemente presenti sul territorio per contrastare gli illeciti da parte degli abusivi e multare i veicoli in sosta vietata.

“Prosegue l'attività per il ripristino della legalità sul territorio stabiese - afferma Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia -. In sinergia con la polizia municipale stiamo monitorando i punti critici della città per scoraggiare qualsiasi forma di illecito sul nostro territorio e perseguire l'obiettivo di garantire sicurezza e vivibilità a Castellammare. Ringrazio il comandante Vecchione e gli agenti di polizia municipale per l'eccellente lavoro svolto e per l'impegno profuso quotidianamente sul territorio. Di pari passo, proseguono anche i presidi nelle piazze principali della città e nei pressi della Cassa Armonica, che presto - ha concluso il sindaco - saranno implementati con nuove pattuglie anche in altre piazze del centro e nei quartieri”.