Giravano sullo scooter con una pistola carica e una grossa somma di denaro. I Carabinieri arrestano due personaggi “già noti”

A Castellammare di Stabia, i Carabinieri della locale Compagnia hanno tratto in arresto Antonio Longobardi, 39 anni di via Cicerone, già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, tentato omicidio e reati contro il patrimonio, ed Amedeo Iaccarino, 28 anni, del piazzale Milante Tibullo, già noto per fatti di droga e in atto sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Entrambi devono rispondere di detenzione e porto abusivo di arma clandestina, ricettazione della stessa e resistenza a pubblico ufficiale.

I due, notati mentre transitavano per via Cosenza con fare sospetto in sella a uno scooter, sono stati fermati e poi bloccati nonostante una breve colluttazione con i militari. Poi, nel corso di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso una pistola semiautomatica calibro 6,35 con matricola abrasa, rinvenuta con colpo in canna e trr cartucce nel caricatore.

Sequestrati nella disponibilità di Longobardi circa 2.500 euro ritenuti provento di attività illecita. Gli arrestati sono stati tradotti nel carcere di Poggioreale .