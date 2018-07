A cura della Redazione

“Il rilascio della prima autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico con gazebo e dehors è avvenuto nei giorni scorsi. Abbiamo risolto un problema che ha rischiato di mettere in profonda crisi il commercio cittadino e tantissime attività che attendevano risposte dal Comune e dalla politica”. Così Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia.

“Sin dal giorno del mio insediamento - prosegue Cimmino - ci siamo dedicati alla risoluzione della problematica dei gazebo, rispettando la promessa effettuata in campagna elettorale. Si tratta di un tema delicato che ha richiesto un’attenta analisi da parte del Suap e del dirigente Giovanni Miranda, che ringrazio per la grande disponibilità e sensibilità dimostrata. È stata fatta chiarezza, in particolare, in merito alle installazioni temporanee, indicate nel parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Beni Ambientali e dalla Commissione Locale per il Paesaggio - spiega il sindaco -. L'autorizzazione paesaggistica, in pratica, vale per tutte le tipologie temporali del nuovo regolamento. Sarà possibile richiedere l'autorizzazione per 120 giorni, per 10 mesi o per 5 anni, in base alla scelta che sarà effettuata dai titolari degli esercizi commerciali che intendono estendere le proprie attività con strutture amovibili esterne".

Cimmino conclude dicendo che "la parte più intensa dell'estate è salva per le attività commerciali e per decine di lavoratori stagionali che rischiavano di perdere un'opportunità occupazionale che coinvolge soprattutto i giovani stabiesi”.

