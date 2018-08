A cura della Redazione

Spettacoli, musica e fuochi pirotecnici. Sono le iniziative che l'Amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ha approntato per festeggiare il Ferragosto. La location sarà la Villa Comunale sul lungomare stabiese.

«Partono stasera gli eventi estivi in programma a Castellammare - dice l'assessore alla Cultura, Lello Radice -., con il cartellone Notti d'Estate. Dalle ore 21:30 ci saranno spettacoli, fuochi pirotecnici e anche una discoteca all’aperto per festeggiare insieme il Ferragosto. Nei pressi dell’anfiteatro, ci sarà una serata di intrattenimento per tutti gli stabiesi e non - continua Radice -. La vigilia di Ferragosto inizierà con l’esibizione della compagnia “Sole Luna” che porterà a Castellammare i suoni, i ritmi, le danze, il fuoco e la tradizione musicale dell’Italia del Sud. Una compagnia di successo che nel 2016 fu convocata anche da Dolce e Gabbana per i cinque giorni di sfilate a Napoli. Allo scoccare della mezzanotte, la magia continuerà con uno spettacolo pirotecnico. A partire dalle 00:30, la villa comunale si trasformerà poi in una discoteca all’aperto con il dj Gianluca Manzieri».

Gli appuntamenti estivi, però, non si esauriscono qui. Il prossimo 25 agosto e l’8 settembre «ospiteremo la band Dirotta Su Cuba, storico gruppo fiorentino autore di numerosi successi nazionali (come "Liberi di liberi da", "Solo baci" e "Dove sei”) - prosegue Radice - mentre l'8 settembre avremo uno spettacolo itinerante che coinvolgerà tutti i quartieri della città, dal centro alla periferia».

«Questi saranno solo una prima parte degli eventi in programma nei prossimi mesi - ha concluso il sindaco Gaetano Cimmino - La parola chiave della nostra Amministrazione sarà programmazione: lavoreremo affinché i cartelloni possano essere pronti in tempo per le feste più importanti dell’anno. Non ci faremo trovare impreparati».

