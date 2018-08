A cura della Redazione

Ferragosto sicuro in penisola sorrentina, controlli e perquisizioni dei carabinieri. I militari della Compagnia di Sorrento hanno arrestato un ragazzo e denunciato quattro persone.

L'arresto è scattato per droga. Ad Anacapri i carabinieri hanno notato per strada un 21enne incensurato di Sant’Anastasia: perquisendolo lo hanno trovato con addosso 11 dosi di cocaina e 1.300 euro in contanti. Tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio, è stato tradotto in carcere.

Denunciati, invece, quattro soggetti. A Sorrento, in piazza Lauro, i militari hanno sorpreso una 15enne e un 17enne del posto in possesso di 5 grammi di marijuana ciascuno.

Defetiti anche un 26enne di Palma Campania e un 36enne di Sant’Agnello. Risponderanno di guida in stato di ebbrezza: la notte tra il 14 e il 15 sono stati sorpresi dai carabinieri a percorrere la statale 145 pur avendo un tasso alcolemico superiore agli 0.8 g/l.

I controlli per la sicurezza in strada hanno portato anche ad elevare 15 contravvenzioni, al sequestro di 5 auto non coperte da assicurazione e al ritiro di 5 patenti di guida.

Durante il servizio sono stati “pizzicati” in possesso di modiche quantità di marijuana e segnalati alla Prefettura di Napoli come assuntori di stupefacente un 30enne di Sorrento, un 21enne di Massa di Somma ed un 21enne di Napoli.

Identificate complessivamente 335 persone.

