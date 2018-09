A cura della Redazione

Il piazzale dove ha sede il Comune di Vico Equense intitolato a Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino ucciso la camorra il 23 settembre di 33 anni fa. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio nella cittadina della costiera sorrentina, alla presenza del presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, del fratello di Giancarlo, Paolo Siani, parlmanetare Pd, e del sindaco vicano, Andrea Buonocore.

In mattinata, invece, Fico aveva preso parte alla intitolazione al giornalista della nuova sede del quotidiano napoletano al Centro Direzionale.

«Il coraggio, il lavoro, il sorriso di Giancarlo Siani è nel cuore di tutti i i cittadini di Vico, di Napoli e del nostro Paese e sono lo sprone per portare avanti tutti insieme la battaglia contro la criminalità organizzata, una battaglia che dobbiamo definitivamente vincere. Per Giancarlo, per i suoi cari, per tutti noi», ha commentato Fico sulla sua pagina Facebook.

