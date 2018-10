A cura della Redazione

I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 47enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine per resistenza e violenza a un pubblico ufficiale.

VIttima la moglie, minacciata di morte in casa e aggredita con schiaffi sul volto.

La donna si è prima recata in ospedale per farsi medicare, poi ha chiamato il 112.

Intervenuti in casa, i militari hanno tratto in arresto il 47enne traducendolo poi ai domiciliari - in un’altra abitazione - in attesa del giudizio direttissimo.

In sede di denuncia è emerso che quello non era il primo caso di violenze, ma i precedenti non erano stati denunciati.